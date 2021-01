LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA All'inizio, meno di tre settimane fa, sembrava un risultato lontano che da ieri sera è diventato una certezza: tutti i dipendenti della sanità che lavorano all'Angelo - indotto compreso - sono stati vaccinati contro il coronavirus.

Nel maxi insieme dei 2.500 sieri inoculati sono compresi medici, infermieri, operatori socio sanitari, personale amministrativo delle segreterie dei reparti che hanno sede in ospedale. Ma anche chi all'Angelo arriva per le pulizie della struttura. Sono tutte persone chiamate all'inizio della campagna vaccinale e che hanno risposto «sì». All'appello mancano alcune unità che non hanno ancora potuto presentarsi al punto vaccini per vari impedimenti personali ma che hanno già dato conferma della loro adesione alla somministrazione del siero Pfizer. Alta, come annunciato già più volte, l'adesione alle chiamate al vaccino, solo il 5% del personale si è rifiutato di aderire a quella che lo stesso Comitato etico dell'Azienda sanitaria di via don Tosatto ha definito «un obbligo morale per la categoria».

Non soltanto l'Angelo, però, dove fino ad ora sono state inoculate circa 2.900 dosi delle oltre 13mila fornite dall'Azienda Serenissima.

Perché viaggiano spediti anche gli altri ospedali in capo all'Ulss Serenissima. Il vaccino tra i dipendenti della sanità pubblica è praticamente concluso anche al Santi Giovanni e Paolo, il Civile di Venezia, mentre il traguardo è in vista anche per le strutture di Dolo, Mirano e Chioggia: probabile che già oggi si chiuda anche in queste strutture la vaccinazione di chi ha aderito, cioè la stragrande maggioranza di medici, infermieri e operatori socio sanitari in servizio nelle corsie d'ospedale. Questo mentre oggi e domani si inizia con la vaccinazione dei medici e del personale della sanità che lavorano in studi non convenzionati con l'Ulss. E a stretto giro partiranno anche i richiami per la seconda dose.

Il passo è meno spedito nelle residenze per anziani del Veneziano. Fino a ieri erano stati vaccinati 1.346 ospiti delle case di riposo e 1.710 operatori sanitari che vi lavorano. In tutto si tratta di circa l'80 per cento di quanti, avendone diritto, hanno aderito alla campagna di vaccinazione.

I NUMERI

A ieri nel Veneziano - sommando i dati delle due Aziende sanitarie - erano state vaccinate 16.911 persone: 13.571 nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima e 3.340 in quello di competenza dell'Ulss 4 Veneto orientale. Si tratta di un risultato che issa l'area metropolitana di Venezia tra le province più virtuose per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti-coronavirus. Proprio la velocità delle vaccinazioni e l'arrivo, mercoledì pomeriggio, di 7.800 dosi del vaccino Moderna permetteranno già entro la fine di gennaio di passare alla vaccinazione degli anziani non ricoverati. Sono già in corso gli accordi tra Ulss e Comuni per le sedi.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

