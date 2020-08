LA RISPOSTA

L'ufficio Relazioni con il pubblico del Ministero degli Esteri risponde a Mauro Franceschini via mail. «È una situazione senza precedenti - si legge - in tutto il mondo ci sono nostri connazionali che stanno provando a rientrare, e la Farnesina sta chiedendo di attivare voli speciali. Grazie all'incessante lavoro dell'Unità di crisi, delle ambasciate e dei consolati, abbiamo consentito il rimpatrio di circa 107.200 persone da 121 Paesi, attraverso 1.125 operazioni per via aerea, terrestre e navale. Capiamo come la lunga stagione di voli a basso costo ci abbia abituati a ben altre tariffe, condividiamo l'atmosfera di ansia, e solidarizziamo. Tuttavia, le norme di distanziamento diminuiscono la capacità di trasporto, e questo comporta per le compagnie ricavi nettamente minori, a fronte di costi invariati. Il Ministero si limita a coordinare e pubblicizzare le informazioni relative a voli esistenti, raccoglie le manifestazioni di interesse di italiani che hanno necessità di rientrare, promuove nuovi voli presso le poche compagnie che ancora operano sull'Italia; ma le politiche dei prezzi rimangono delle singole società, compagnie private che legittimamente perseguono lo scopo del lucro, operando in base a criteri di mercato, e che non possono prescindere dalla valutazione dei costi». (L.Bag.)

