LA RISPOSTA INATTESALIVINALLONGO Giannina ed Elisabetta sono amiche anche se a 1368 km di distanza. Non lo sono diventate via social, magari per un tweet, ma grazie a carta e penna. Come si faceva una volta.SUA MAESTÀElisabetta è Elizabeth Alexandra Mary, nata a Londra, cioè la Regina Elisabetta II. Giannina Dariz è la regina di Villa San Giuseppe, la casa di riposo di Livinallongo del Col di Lana, ed è coscritta di Elisabetta: entrambe sono nate nel 1926. Ma non solo, è la prima fan di sua maestà. Le notizie da Buckingham Palace...