CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La risposta alla sfida lanciata dai ladri del Ducale alla città e alla forze dell'ordine è immediata: «La polizia ha messo in campo le migliori professionalità e un'attrezzatura all'avanguardia in modo da non lasciare nulla di intentato nelle prime decisive ore di raccolta delle prove. Si tratta dello stesso team che ha risolto il giallo del furto dei quadri dal Museo Castelvecchio avvenuto nel novembre del 2015 che si è concluso con quattro condanne e il ritorno delle opere a Verona». Lo ha detto ieri il questore di Venezia, Danilo...