La risorsa idrica, piuttosto che la gestione dei reflui. Sono solo alcuni dei problemi che ogni giorno vengono affrontati in quota. Dai rifugisti. Che per due giorni si sono riuniti in Val di Zoldo a discuterne, cercando soluzioni con un confronto con chi li definisce ambasciatori del riconoscimento, quello che l'Unesco ha decretato a vantaggio delle Dolomiti. Loro, in effetti, sono i veri custodi di un territorio sempre più affollato di turisti, e questo è un altro problema da gestire. Ma i rifugisti delle Dolomiti hanno a che fare anche...