LA RIPRESAVENEZIA Si ricomincia. Certo, un po' per volta, ma i primi timidi segnali stanno facendo capolino. Dopo il prolungato stop che non ha risparmiato alcun settore, Claudio Scarpa, direttore Associazione Veneziana Albergatori, parla con cautela, nella consapevolezza di come l'evoluzione pandemica sia in continuo divenire. «Grandi sogni non ne facciamo. È evidente ha detto ieri a Ca' Sagredo, in occasione della presentazione di una...