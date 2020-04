LA RIPRESA

VENEZIA Riapriranno quasi tutte martedì prossimo le quindici librerie di Venezia, anche se con orario ridotto, in attesa di verificare i flussi della clientela. Il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte viene visto come un primo passo verso la normalizzazione dell'attività. Ma c'è molta prudenza nell'apertura per le possibili poche presenze di clienti. Tutti i librai perciò continueranno ad effettuare consegne a domicilio, anche per limitare la mobilità della gente. «In quattro settimane di consegne ho notato l'esigenza dei veneziani di avere libri afferma il rappresentante dell'Associazione librai veneziani e veneti Giovanni Pelizzato, titolare della libreria la Toletta - Abbiamo avuto tantissime richieste, molte anche per libri per bambini, per gli studi superiori e le università. C'è una richiesta forte di cultura, l'ho capito vedendo la gratitudine della gente per il libro portato a casa. La presenza di clienti in negozio da martedì è un'incognita che affrontiamo con fiducia: le librerie hanno finalmente avuto il giusto riconoscimento dal Governo ed è un atto di libertà poter venire di persona a scegliersi un libro». In questo periodo la Toletta effettuerà l'orario 10-13 e 14-17. «Sono orari sperimentali, dobbiamo capire che tipo di fruizione c'è continua Pelizzato - Ci siamo già organizzati con entrata e uscita separata, ci stiamo dotando di tutti i dispositivi e nei 170 mq di libreria faremo entrare 4 persone alla volta, una per stanza».

Riapre con orario spezzato ed entrata e uscita differenziate anche la libreria Goldoni a San Luca (9-12.30; 15.30-18), adottando tutte le misure previste per il contenimento e la sicurezza dei librai e dei clienti, tra cui un vetro in plexiglass davanti alla cassa. «Per limitare il pericolo abbiamo eliminato l'orario continuato spiega una delle due titolari, Francesca Dal Mas e continueremo a fare consegne a domicilio tramite corriere, garantendo maggiore comodità e sicurezza al cliente. Se riapriamo è soprattutto per garantire il reparto cancelleria, scuola, giochi e articoli per bambini». Ancora indecisi sull'apertura i titolari della libreria Cafoscarina, sia per timore che le aperture di attività possano portare a un riacutizzarsi della pandemia, sia perché non è certa la presenza di clienti. «In una situazione dove gli spostamenti sono proibiti il libro può non essere ritenuto una necessità afferma Stefano Chinel - Economicamente ha poco senso, ci aspettiamo che vengano in libreria ben poche persone. Meglio continuare con il servizio a domicilio. La nostra clientela è fatta soprattutto da universitari e la situazione difficile per noi è iniziata con la chiusura delle università». Claudio Moretti della libreria Marcopolo di Santa Margherita non nasconde la gioia della riapertura, anche se stanno lavorando bene con la consegna a domicilio e la sottoscrizione dei loro bond. «Siamo pronti, è un tentativo di ritorno alla normalità spiega - Per il momento il nostro orario sarà spezzato: 10-13.30; 14.30-19 e potranno entrare solo quattro persone alla volta».

«L'idea di riaprire la libreria è bel un segnale di rinascita dice Nicola Fuochi, titolare a Mestre della libreria Il libro con gli stivali nel chiostro di M9 - ma ha un valore simbolico. Non so che risvolti possa avere. Siamo ancora in una fase nella quale le persone devono stare a casa, e io devo pensare alle precauzioni da adottare per non vanificare un mese di chiusura». La libreria per bambini e ragazzi da martedì 14 aprile non osserverà l'orario pieno. «Saremo aperti dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17, e faremo entrare le persone uno alla volta con guanti e mascherine. Inoltre, proseguiremo con le consegne a domicilio in bicicletta. Da quando le abbiamo iniziate il 2 aprile, quello che ci stupisce è che abbiamo ricevuto diverse richieste anche da parte di adulti». Alla libreria Ubik di via Poerio c'è titubanza sulla riapertura. «Avrei aspettato un'altra settimana - spiega il direttore Alessandro Tridello - Da martedì come orario faremo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, ma non sarà un luogo dove la gente può passare anche il tempo, come avveniva prima. Faremo entrare le persone a distanza con guanti e mascherine, e se non avranno i dispositivi, li doneremo. La gente dovrà chiederci cosa cerca, e noi prenderemo il libro, in modo da creare movimenti rapidi». Anche la libreria Mondadori all'interno del Centro Candiani riaprirà martedì. «Ma non essendo più legati all'Img Cinema - afferma il direttore Franco Caramenti - apriremo dalle 10 alle 18.30. Posizioneremo dei cartelli all'entrata per indicare la distanza, l'uso di mascherine e guanti. E continueremo la consegna a domicilio dei libri».

