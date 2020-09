LA RIPRESA

VENEZIA L'industria del vetro finalmente sta registrando nelle ultime settimane qualche timido segnale di ripresa. A luglio le aziende che avevano chiesto la cassa integrazione a rotazione per i dipendenti erano l'85%, oggi si attesterebbero al 74%. «Il vetro non è fragile ma resiliente» commentano gli addetti ai lavori, nella speranza che il settore riesca a superare a testa alta anche questo ostacolo. «Questi dati commenta il segretario della Confartigianato Venezia Gianni De Checchi dimostrano la vitalità e la voglia di resistere delle aziende muranesi. Purtroppo la crisi del vetro è aggravata anche da situazioni che nulla hanno a che vedere con le aziende, basti pensare che quasi il 70% del fatturato totale del settore vetro è cannibalizzato dall'industria del falso». Un dato che impressiona e che danneggia una delle poche eccellenze veneziane rimaste. «Il tutto prosegue Cristiano Ferro, consigliere del Consorzio Promovetro Murano in un clima di grande incertezza su quello che succederà in futuro, per il quale non possiamo fare nulla, se non confermare il nostro impegno come imprenditori a tenere duro e salvaguardare occupazione e tradizione». Per sostenere e supportare lo sforzo che stanno facendo gli imprenditori muranesi e i loro dipendenti, Confartigianato e Consorzio Promovetro hanno elaborato una lista di priorità e azioni da portare avanti. Pochi punti essenziali per «salvaguardare ed aiutare una delle poche realtà produttive consolidate e storiche che resistono a Venezia» prosegue De Checchi. Il primo è portare direttamente a Murano tutti quei designer, acquirenti e gruppi che effettuavano acquisti durante fiere ed esposizioni internazionali, ora bloccate per l'emergenza sanitaria. Un'operazione per non dipendere totalmente dal turismo e aumentare la possibilità di sbocchi commerciali, ma che, ricorda il Consorzio, «ha bisogno di finanziamenti. Per questo ci appelliamo alla Camera di Commercio e alla Regione». Poi garantire sostegno al marchio per contrastare il falso e promuovere Murano e tutte le sue aziende legate al vetro, spiega Andrea Della Valentina, presidente settore vetro della Confartigianato Venezia. Il terzo punto riguarda i costi vivi delle fornaci, ossia quelli del gas, che rappresentano una delle spese più alte, con un appello a prevedere degli aiuti o detrazioni fiscali per le aziende situate in centri storici. Il quarto ed ultimo punto riguarda infine l'istituzione della Zona Logistica Speciale, che gestirà anche un fondo di una trentina di milioni per aiutare l'artigianato e il commercio. «Per questo chiediamo -conclude De Checchi - che nel comitato di gestione dei fondi ci sia un rappresentante delle realtà artigiane, un nostro delegato che rappresenti la realtà muranese». La volontà è guardare avanti e cercare soluzioni efficaci alla crisi, anche cercando di raccontare e trasmettere la magia del vetro. The Venice Glass Week in programma fino a domenica 13 è un'occasione.

