VENEZIA Il cantiere del Ca' di Dio di Venezia ha riaperto. I lavori sono ripresi dopo mesi di blocco forzato: un segnale positivo in un momento delicato per il turismo a Venezia. Il Gruppo Alpitour conferma gli investimenti per il nuovo hotel a cinque stelle, progetto curato da Patricia Urquiola, architetto e designer pluripremiato.

L'investimento per il quarto progetto di hotellerie della collezione Lifestyle di VOIhotels è di 16 milioni di euro. L'apertura è prevista per la primavera 2021. L'antica dimora storica, realizzata nel 500 dall'architetto Jacopo Sansovino, è poco distante dall'Arsenale e piazza San Marco, lungo Riva degli Schiavoni: la ristrutturazione comprende l'intera proprietà con i suoi 4 mila metri quadrati, che accoglieranno 66 camere e junior suite, due ristoranti, una spa e due giardini, antichi chiostri della casa veneziana.

«Ca' di Dio - racconta Patricia Urquiola - è un progetto con una forte identità distintiva. Il palazzo nasce come luogo di ospitalità e accoglienza e oggi abbiamo voluto interpretare questa sua vocazione, attraverso uno sguardo contemporaneo».

«Vogliamo dimostrare che né l'acqua alta, né altri eventi metteranno in discussione il progetto e i nostri piani di sviluppo. Il cantiere del Ca' di Dio è l'emblema di un'Italia che riparte e che continua a credere nel valore del turismo», afferma Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato del Gruppo Alpitour. «VOIhotels fa un passo decisivo nella concretizzazione del progetto Lifestyle. Al vaglio ci sono nuovi investimenti, con l'obiettivo di far crescere una realtà che è arrivata a gestire 18 resort in Italia e nel mondo, con un fatturato di 110 milioni e 1.500 dipendenti», aggiunge Paolo Terrinoni, ad di VOIhotels.

