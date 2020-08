LA RIPRESA

VENEZIA Ciò che è stato per i centri estivi, sarà anche per le scuole una volta che tra un mese (e un giorno) riapriranno i cancelli di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, chiusi da tempo ormai immemore, da Carnevale. Era il 22 febbraio e nessuno poteva immaginare che il ritorno ci sarebbe stato solamente dopo quasi sette mesi, praticamente dopo un anno scolastico.

Come spiegato dal direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, il solco di quello che sarà nell'eventualità di casi positivi all'interno delle scuole, è già stato tracciato da quanto accaduto a inizio estate quando erano stati registrati dei casi positivi tra i bambini che frequentavano i centri estivi. «Gli era stata provata la febbre - spiega Dal Ben - e poi, individuato il contagio da Covid, erano stati attivati i protocolli di isolamenti per cerchi concentrici dei bambini a più stretto contatto con i positivi, senza che non ci fosse nessuna interruzione del centro».

LA SCUOLA CONTINUA

Su quella falsa riga, ci si muoverà anche all'interno della scuola. «Stiamo approfondendo la circolare ministeriale e i provvedimenti che la Regione darà - precisa il direttore generale - Da stamattina (ieri, ndr) abbiamo a disposizione i test sierologici per gli insegnanti e il personale amministrativo che partiranno dopo il 20 agosto. Chi risulterà positivo al test sierologico a scuola, verrà sottoposto al tampone qui da noi, nell'Ulss». E in caso di un alunno positivo al coronavirus, come ci si comporterà? «Nelle classi si metterà in pratica l'esperienza dei centri estivi che ci ha già messo sul binario giusto» aggiunge Dal Ben.

La procedura la spiega lo stesso direttore generale: «Di fronte al sintomatico verrà fatto il tampone per capire e che origine ha quella febbre o quel malessere. Poi se dovesse risultare un paziente Covid, si darà il via alla procedura standard. Chiaramente verrebbero sottoposti al tampone tutti gli altri alunni e i suoi contatti, messi in isolamento sempre a cerchi concentrici. Il vaccino antinfluenzale sarà importante per la diagnosi. Salvo una vera crisi sanitaria, con l'applicazione di questo piano non ci sarebbe la necessità di chiudere la scuola». Tra i contatti da valutare, anche gli insegnanti che, girando per le classi, potrebbero rappresentare un possibile e involontario veicolo di contagio.

IL CINEMA

Tra i grandi eventi in programma, la 77esima edizione della Mostra del Cinema: «Si sta lavorando per garantirla - puntualizza il dg - se il virus dovesse circolare come ora c'è già un piano previsto e quindi si può gestire bene. Noi saremo presenti sul territorio e al Lido abbiamo anche un nostro punto di Pronto soccorso»

IL POST COVID

«Chi entra in Terapia intensiva non esce come se non fosse successo nulla», ammette poi il dg parlando dei casi di chi, dopo aver vissuto la Terapia intensiva, è uscito e ora sta raccontando la propria esperienza.

Chi ha attraversato il tunnel uscendone vincitore, porta su di sé segni permanenti. Non solo nell'apparato respiratorio ma anche gravi difficoltà neuro-muscolari, dovute a un decorso della malattia di 25 giorni in cui si sviluppa un'atrofia muscolare e anche difficoltà neurologiche. Ci sono state sofferenze muscolari-nervose, deficit a carico di nuclei nervosi cerebrali, come irrequietezza e irritabilità neurologica. Quasi nulla nelle vie respiratorie. Segno che la pandemia del nuovo millennio non è una semplice malattia polmonare ma sistemica.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA