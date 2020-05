LA RIPRESA

TREVISO C'è chi si appresta a tornare pressoché a pieno regime dalla settimana prossima. E chi viaggia ancora a scartamento ridotto a causa del rallentamento delle filiere internazionali. Il settore meccanico, una delle locomotive dell'economia della Marca, è entrato nella fase due a velocità diverse. «Alcuni settori sembrano più pronti di altri alla ripartenza, in particolare il comparto dell'elettrodomestico», è l'analisi del quadro tracciata dalla Fiom Cgil di Treviso. Il segretario generale Enrico Botter, però, non nasconde una certa preoccupazione per il futuro prossimo: «Doveroso mettere al sicuro i lavoratori sia per quanto riguarda l'aspetto sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza economica e occupazionale, ovvero la tenuta dei salari e dei posti di lavoro. Questo perché la crisi aperta dall'emergenza epidemiologica si è innestata su una fase già di difficoltà per l'economia trevigiana e l'ha nei fatti aggravata, impattando sulla produzione e sui redditi».

I DIVERSI COMPARTI

Tra le grandi realtà industriali che hanno annunciato un ritorno alla produzione piena da lunedì ci sono, ad esempio, Electrolux e De' Longhi. Proprio con la multinazionale del Pinguino, nei giorni scorsi, le organizzazioni sindacali hanno firmato un accordo per articolare la presenza degli operai delle linee produttive garantendo turni più brevi e minore assembramento in fabbrica. Le difficoltà su scala globale del settore auto, già conclamate da parecchi mesi, ma ora aggravate dalla pandemia, invece, stanno pesando sulle aziende trevigiana specializzate in componenti per le case automobilistiche internazionali. Con un mercato crollato in aprile fino al 90%, la Sole di Oderzo, ad esempio, si sta limitando ad una trentina di addetti sui tre turni giornalieri. Discorso simile per il comparto dei macchinari industriali, altro distretto con forte vocazione all'export, in cui la castellana Breton è ripartita questa settimana, ma, sempre secondo il sindacato, senza ordini sufficienti a saturare il proprio potenziale produttivo.

GLI INSEGNAMENTI

Alla Texa di Roncade è ritornato operativo in sede oltre il 70% dell'organico. «La ripartenza, peraltro, non dipende solo da noi aziende, ma dal mercato sottolinea il presidente e fondatore Bruno Vianello -. Noi negli anni scorsi abbiamo messo un po' di fieno in cascina, e lo stesso hanno fatto molte altre imprese del territorio, ma naturalmente bisognerà capire come ripartirà la domanda dei consumatori a livello mondiale». Anche in questo periodo, comunque, l'azienda, tra i maggiori produttori di sistemi di diagnostica per motori, non è rimasta ferma, ma ha messo a punto e lanciato un nuovo genere di prodotto: degli apparecchi per la sanificazione dei veicoli. «Dalla drammatica vicenda che stiamo vivendo ribadisce Vianello dobbiamo trarre alcuni insegnamenti. Da un lato, sulla necessità di una gestione più accorta da parte dello Stato, proprio per avere risorse a disposizioni per affrontare le crisi. Dall'altro, sull'esigenza di rivedere l'attuale globalizzazione: Italia ed Europa non possono continuare ad essere così dipendenti da altri paesi, in primis la Cina, per molte forniture basilari». Proprio alle industrie più tecnologiche si rivolge la Fiom trevigiana, sollecitando, oltre al rispetto rigoroso dei protocolli anti-contagio, anche il ricorso a nuove formule lavorative. «Una riflessione contrattuale, proprio a partire dall'esperienza maturata in questa breve congiuntura, va fatta in merito all'utilizzo dello smart working ribadisce Botter , alle sue modalità di impiego, che non possono essere legate soltanto all'emergenza, ma devono diventare prassi abituale sul nostro territorio».

Mattia Zanardo

