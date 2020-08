LA RIPRESA

MESTRE Tornano i turisti negli alberghi e negli ostelli di via Ca' Marcello. «In stazione, e poi nelle fermate che dagli hotel conducono al Laguna Palace in viale Ancona - raccontava ieri un autista della linea 43 - Nella fascia oraria dalle 12 alle 15 ho caricato sempre dei gruppi di turisti. Un viavai visibile di persone, di giovani, che percorrevano via Ca' Marcello a piedi verso la stazione oppure attendevano il bus nelle fermate accanto ad hotel e ostelli.

BAR APERTI

«Causa Covid, abbiamo rinunciato alla vacanza nel sud della Spagna, e abbiamo deciso di trascorrere qualche giorno a Belluno e a Venezia - hanno raccontato due donne con lo zaino, una proveniente da Milano, l'altra da Reggio Calabria - via Ca' Marcello è vicina alla stazione, ci sono i parcheggi, è comoda e accessibile anche per i prezzi». Dal parcheggio autorimessa all'inizio di via Ca' Marcello ieri si è vista uscire anche qualche coppia di turisti stranieri, tra cui una di tedeschi, che aveva parcheggiato l'auto per soggiornare due giorni in un hotel a Venezia. E se sulla porta del Leonardo Hotel, un quattro stelle, appariva il cartello chiuso temporaneamente (in attesa, secondo le voci che circolano nella zona, di una prossima apertura a settembre), all'esterno del Wombat's The City Hostel era aperto anche il bar. «Abbiamo ripreso il 1. giugno - ha spiegato la direttrice dell'ostello a quattro stelle - lavoriamo soprattutto con viaggiatori last minute', che si fermano per pochi giorni o prenotano la giornata stessa. Si tratta di stanze condivise, che in questo periodo accolgono soprattutto turisti giovani, provenienti dall'Austria e dalla Germania. I turisti che prenotano nell'ostello, sono soprattutto giovani dai 25 ai 35 anni, che soggiornano più giorni al mare, a Jesolo, e passano di qua solo per una o due giornate». La struttura è dotata di un bar, un salone e cucina in comune.

INTRATTENIMENTO

«A causa del Covid, abbiamo dimezzato la capacità delle camere a 3 o 4 persone, che pernottano insieme. In cucina facciamo entrare 2 persone alla volta. Per puntare su una ripresa della zona, da luglio organizziamo delle serate nel plateatico esterno, che sono frequentate anche da giovani mestrini». Diversi ieri anche i turisti che uscivano dallo Staycity Aparthotels, struttura sempre a quattro stelle, che offre appartamenti e bilocali. La direzione della struttura conferma che nel periodo di Ferragosto ha ricevuto ospiti provenienti da Francia, Svizzera, Olanda, ma ci sono anche coppie o famiglie di italiani, che fanno tappa a Venezia, poi vanno a Jesolo, Verona, e arrivano soprattutto in macchina. Nell'area anche il 7 Days Premium Hotel, 3 stelle, che in questo periodo registra tra le dieci e le 15 prenotazioni al giorno. «Si tratta soprattutto di walking' - spiegano dalla reception - persone che entrano per chiederti una stanza, oppure prenotano sui portali qualche giorno prima». Tutte le strutture di via Ca' Marcello testimoniano l'importante investimento economico nell'acquisto di detergenti, gel disinfettanti e mascherine. Aperto soltanto uno dei due ostelli A&O, con una consistente fila di turisti in attesa di chiedere informazioni. Famiglie di italiani, ma anche giovani stranieri, come due bikers inglesi, arrivati dalla Francia per soggiornare a Mestre per sole due notti.

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA