LA RIPARTENZA

VENEZIA Si attendono dal ministero chiarimenti su banchi, mascherine e organici ma il 14 si parte e le scuole non possono aspettare. I dirigenti scolastici hanno quindi preso in mano la situazione e, confermate le iscrizioni e le composizioni delle classi, stanno adeguando i loro plessi con l'aiuto della Città metropolitana e del Comune che hanno finanziato i lavori in corso in questi giorni. Per le classi più affollate si cercano spazi alternativi e in queste ore sono decine i cantieri in giro per la provincia (la sola Città metropolitana ha investito 1,3 milioni di euro), per abbattere pareti, recuperare spazi esterni o ricavare aule da mense e laboratori. I presidi stanno poi lavorando su orari e ingressi scaglionati e qualcuno è pronto anche a riproporre anche qualche turno di didattica a distanza.

LICEO STEFANINI: TANTI ISCRITTI

Al liceo Stefanini i nuovi iscritti sono sempre tantissimi e come sempre l'istituto è al completo. Molte classi sono già più numerose della media, in alcuni casi fino ai 29 studenti per sezione. «È stato quindi impossibile accettare le richieste di trasferimento da altri licei che abbiamo ricevuto in queste settimane. Abbiamo già numeri importanti e con le misure di sicurezza Covid19 non abbiamo margini» spiega la dirigente scolastica Mirella Topazio, in questi giorni al lavoro per ricavare nuovi spazi: «Abbiamo ordinato i banchi più piccoli e contiamo così di riuscire a risolvere la maggior parte delle situazioni. Ma nelle sezioni in cui abbiamo 28 o 29 studenti, i banchi più piccoli non basteranno e sarà necessario qualche spostamento. Abbiamo chiesto l'intervento della Città metropolitana che lunedì ha iniziato i lavori per recuperare qualche aula e avere spazi più ampi a disposizione».

GRITTI E FOSCARI

Agli istituti Gritti (turistico) e Foscari (tecnico commerciale), sempre in attesa di direttive del ministero su arredi e organici, c'erano i margini per spostare classi e guadagnare spazio. Ma anche qui sono necessari alcuni lavori strutturali: «Con il responsabile della sicurezza e responsabile dei lavoratori, abbiamo verificato gli spazi e fatto un piano di utilizzo di aree normalmente non utilizzabili per le normali lezioni precisa la dirigente scolastica Emanuela Cecchettin - Noi abbiamo un migliaio di studenti, ci sono sezioni da 22, 25 persone ma anche classi più numerose, per le quali utilizzeremo provvisoriamente spazi prima destinati ai lavoratori e l'aula magna. Abbiamo quindi richiesto alla Città metropolitana qualche intervento di edilizia leggera, come l'abbattimento di una tramezza per creare un ambiente più ampio. Avevamo l'esigenza di 13 aule più grandi e siamo riusciti a ricavarle».

LE MASCHERINE

L'ipotesi delle mascherine è da valutare solo come extrema ratio: «Se resta il protocollo con il distanziamento di un metro e se si riesce a garantire l'areazione, si può evitare l'uso della mascherina in classe. Ma se il comitato scientifico lo riterrà necessario, in particolare d'inverno, chiederemo ai ragazzi di indossarla». Nelle scuole elementari e medie inferiori il super lavoro coinvolge anche i Comuni. A Spinea, per esempio, sono in corso i lavori per trasferire 4 aule del plesso Ungaretti, ritenute insufficienti a garantire il distanziamento, nella palestra Bennati che diventerà un plesso extra.

ELEMENTARI E MEDIE

Sempre all'istituto comprensivo 1 sono stati spostati muri e cambiati i serramenti per garantire l'apertura delle finestre. Mira per esempio sposterà alcune classi in villa Mocenigo e Dolo nella ex sede universitaria. All'Ilaria Alpi di Favaro, per garantire in sicurezza l'entrata e l'uscita di 200 persone, sono stati realizzati 3 diversi accessi. Ma si attendono ancora i rinforzi di personale per gestirli e i banchi più piccoli. Per risolvere il problema degli infissi troppo vecchi, il Comune si è preso l'impegno di sostituirli con finestre che garantiscano 5 centimetri di areazione senza dover spostare i banchi. Sembrerebbe complicata anche la situazione all'istituto Grimani di Marghera, dove pur di ricavare spazi che assicurino il distanziamento, si sta pensando di utilizzare gli uffici della presidenza e, nel caso dell'elementare Visintini, anche di ritagliare tre diverse aule negli spazi della mensa. Probabile quindi (è la preoccupazione di alcuni genitori non ancora confermata dall'istituto) che i ragazzini dovranno pranzare in classe. Lavori in corso anche in un altro istituto scolastico mestrino, il Giulio Cesare di via Cappuccina in cui si stanno ridisegnando spazi nei 5 plessi delle scuole dell'infanzia, primarie e media inferiore. «Si tratta di edifici storici che hanno spazi poco dinamici spiega la dirigente Michela Manente - Ma dove si può siamo interventi, chiedendo l'aiuto al Comune. Alla Battisti, per esempio, abbiamo creato un'aula spaziosa eliminando la tramezza che divideva in due un laboratorio. Lì avremo lo spazio adeguato per la classe più numerosa, da 26 bambini. Nella scuola media (per la quale la dirigente ha chiesto una prima in più, proprio per agevolare il distanziamento, passando da 5 a 6 sezione) invece i numeri più contenuti ci garantiscono di partire in sicurezza negli ambienti che abbiamo già a disposizione. In ogni aula è stato installato un dispenser per l'igienizzazione delle mani e abbiamo completato i percorsi differenziati per l'ingresso e l'uscita in sicurezza. Stiamo valutando però la possibilità di suddividerli creando un secondo accesso».

LA MENSA

Più turni anche per il pranzo in mensa: «Quest'anno sarà raddoppiato. Per la Battisti, che ne ha già due, abbiamo chiesto all'ufficio scolastico di poterne fare tre». Difficile immaginare la mascherina come soluzione concreta per bambini delle elementari. «Credo sia una buona misura ma dobbiamo tenere conto che più gli alunni sono piccoli più rischia di impedire la comunicazione chiarisce Manente -. Se c'è il metro di distanza e riusciamo ad aprire le finestre, è preferibile che la abbassino, anche pensando a quei bambini che frequentano la scuola a tempo pieno».

