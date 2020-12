LA RIPARTENZA

VENEZIA Per il rientro in classe delle scuole superiori il 7 gennaio, si sta ragionando su due ipotesi: nei primi giorni sui banchi tornerà la metà degli studenti mentre il limite massimo fissato dallo Stato, del 75%, sarà raggiunto solo in seguito una volta testati i primi risultati della riapertura; gli orari non saranno diversificati, almeno non da stravolgere la giornata, per evitare contraccolpi sul lavoro dei docenti e lo svolgimento della didattica. È quanto è emerso ieri dal vertice in Prefettura convocata per la riorganizzazione del trasporto scolastico. Ospiti del prefetto Vittorio Zappalorto, c'erano la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo e provinciale Mirella Nappa; Marco D'Elia per la Regione, Nicola Torricella per la Città metropolitana e l'assessore Laura Besio per il Comune di Venezia; Giovanni Seno per Actv e Fabio Turchetto per Atvo.

IL NODO DELLA CAPIENZA

Dalla riunione riaggiornata a giovedì è emersa di nuovo la richiesta di portare la capienza dei granturismo al 100%, potendo i passeggeri stare tutti seduti, di modo da non dover mettere in strada altri mezzi che comporterebbero altri problemi sul traffico. Un aspetto che preoccupa visto che, come spiegato nei giorni scorsi, le corse scolastiche giornaliere aumenteranno da 680 a 760 con l'impiego contemporaneo di 170 autobus di Actv, la cui capienza resta dimezzata, e tra gli 85 e i 95 dei privati. Un dispiegamento di mezzi che si farà sentire sulla circolazione stradale e sullo smog. E che non è neppure agevole organizzare tanto che, in tutta fretta, la Regione e l'Ufficio scolastico hanno deciso di promuovere un altro questionario di otto domande tra gli studenti diverse migliaia in provincia per fotografare i loro spostamenti. Con una circolare di sabato scorso, le direzioni scolastiche chiedono a ogni ragazzo di sapere se col nuovo anno userà i mezzi pubblici per recarsi a scuola, quali sono i mezzi pubblici che utilizza, da quale Comune o zona della città capoluogo parte, quale istituto viene frequentato, in che classe e se si tratta di un abbonato abituale e che titolo di viaggio sarà usato (abbonamento nuovo o già in uso, biglietti-carnet o ricorso al prolungamento della validità o voucher ottenuto come rimborso per il periodo di lockdown). «La Regione Veneto e l'Ufficio scolastico del Veneto, in collaborazione con gli Enti di governo e le aziende di trasporto scrivono i presidi nella premessa stanno cercando di mettere a punto il servizio migliore nel tuo percorso casa-scuola e scuola-casa, alla ripartenza dopo la pausa natalizia. Ti chiediamo di aiutarci, compilando il questionario, che è rivolto a tutti gli studenti, anche quelli non pendolari, in forma anonima e con i dati raccolti che saranno utilizzati in forma aggregata». I ragazzi devono restituirlo entro dopo domani.

Intanto anche le direzioni scolastiche lavorano a testa bassa in vista della ripresa. Le singole scuole confermeranno la formula già adottata a settembre quand'erano state chiamate a scegliere tra due modelli: portare in aula le classi per intero, facendole ruotare di modo che facciano tutte in presenza un mese e a distanza una settimana, oppure convocare metà alunni lasciando l'altra in collegamento da casa. Sugli orari Monica Guaraldo, dirigente del Majorana e vice presidente del sindacato Associazione nazionale presidi, annota: «Non tutte le scuole avevano adottato lo scaglionamento degli orari, perché c'è il problema dell'assenza delle mense o dei bar chiusi dappertutto». A preoccuparla è «l'organizzazione della didattica: il sistema funziona se ci sono i docenti in presenza anche se i ragazzi sono a casa, viceversa diventa tutto complicato». Quanto al problema degli assembramenti degli studenti fuori dai cancelli degli istituti, Guaraldo porta l'esempio della sua scuola: «Abbiamo diversificato con nove ingressi, poi dipende da plesso a plesso. Certamente la responsabilità dei comportamenti resta decisiva. Devo dire che da noi gli studenti sono encomiabili: rispettano le regole e accettano di buon grado di indossare la mascherina anche in aula».

Alvise Sperandio

