LA RIPARTENZA

VENEZIA Il Redentore sarà una parentesi, nel vuoto di eventi che ha caratterizzato la prima parte di questo sfortunato anno. Ma da settembre (Covid permettendo), la stagione ripartirà alla grande con la Mostra del Cinema e la Regata Storica. Saranno eventi in cui probabilmente sarà necessario portare con sè mascherina e gel igienizzante, ma almeno cultura e tradizioni torneranno ad essere un cibo per Venezia, i suoi abitanti e anche i suoi visitatori.

Il Comune ha cambiato in corsa il calendario degli eventi, facendolo partire il 2 settembre, ma è chiaro che il sindaco Luigi Brugnaro punta ad anticipare la rinascita con la festa del Redentore, che peraltro fu istituita come voto per la fine della pestilenza del 1576.

REDENTORE

Un evento, quindi, dal forte connotato simbolico che a Ca' Farsetti si stanno sbracciando per riuscire ad organizzarlo rispettando le regole di igiene e sanità pubblica che resteranno in vigore in estate. Probabilmente la città sarà aperta ad un numero molto limitato di visitatori e sarà consentito assistere in barca e dalle rive solo con molte limitazioni, che mirano a ridurre al minimo la promiscuità e la vicinanza. Quindi, ognuno con la propria ancora e niente barche legate al lai, cioè affiancate, e niente trasbordi da una barca all'altra. Difficilmente ci potranno essere le grandi imbarcazioni che portano decine, se non centinaia di persone. E forse, non sarà neanche un male.

SETTEMBRE

Ma sarà con settembre che ripartirà la stagione. E partirà col botto, perché tutte le iniziative della Biennale saranno quasi in contemporanea. Il 2 settembre via alla Mostra del Cinema. Le selezioni dei film sono in corso e il direttore Alberto Barbera ha parlato di edizione unica e memorabile. Questo, a prescindere dalle modalità di proiezione e dalle prescrizioni che saranno adottate. Ancora non si sa se sarà una Mostra per addetti ai lavori o anche per il pubblico come è stata sempre intesa. Dal 29 agosto, intanto, e fino alla fine dell'anno sarà allestita al Padiglione Centrale dei Giardini una mostra su episodi particolarmente significativi della storia della Biennale, che vedrà in dialogo tutte le sue discipline artistiche. L'esposizione sarà curata per la prima volta collettivamente da tutti i direttori artistici. Eventi poi saranno organizzati nei padiglioni nazionali e all'Arsenale.

REGATA STORICA

Domenica 6 ci sarà la Regata storica, altro grande evento veneziano, con modalità tutte da definire per l'affluenza anche se, a differenza del Redentore, le rive non sono quasi mai affollate. Per la Machina è probabile ci siano particolari accorgimenti di distanziamento.

In quelle giornate, forse a fine mese, ci sarà anche la serata finale del Premio Campiello, che con molta probabilità non si svolgerà alla Fenice, come accade da anni, ma potrebbe tornare all'aperto. Come quando si svolgeva nella corte di Palazzo Ducale. Che si faccia, però, è scontato, tanto che lunedì saranno annunciati i finalisti.

BIENNALE DMT

Per un mese e mezzo la Biennale la farà ancora da padrona. Si parte con il teatro (14-24 settembre) , dal giorno dopo inizia il festival di musica contemporanea (25 settembre-4 ottobre) e poi tra il 13 e il 25 ottobre sarà la volta del festival di danza contemporanea.

Questo, senza contare che l'attività teatrale potrebbe riaprire da metà giugno, come da intenzione del presidente della Regione Luca Zaia. Quindi, c'è da aspettarsi una ripresa delle attività della Fenice, Goldoni e Toniolo.

AUTUNNO E INVERNO

La Venicemarathon si farà il 25 ottobre e poi dovrebbe partire la serie di iniziative allo studio del Comune per far arrivare un turismo di qualità per tutta la stagione invernale. Il sindaco Luigi Brugnaro ha più volte parlato di una serie ininterrotta di eventi da ottobre a marzo e in queste cose c'è in ballo anche una serie di iniziative cui potrebbe entrare anche il cantante Zucchero Fornaciari. Non si sa in che modo (con spettacoli suoi o come facilitatore di arrivi importanti) ma potrebbe essere una pedina importante.

Si punterà molto su novembre e dicembre, con Natale e Capodanno più strutturati rispetto al solito per arrivare al Carnevale, che comincerà il 30 gennaio e, si spera, senza coronavirus. In tempo per celebrare come si deve, il 25 marzo, il 1.600 anniversario dalla fondazione di Venezia. Una data che affonda nella tradizione più che nella storia ma che oggi fa più comodo che mai.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA