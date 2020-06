LA RIPARTENZA

VENEZIA Il Florian riaprirà domani, ma se le marginalità economiche non dovessero fornire garanzie, sarà pronto a chiudere. A spiegarlo è stato Marco Paolini, amministratore delegato di Sacra, società che gestisce il marchio Florian: «Apriamo con un orario limitato e un quinto del personale (sono circa un centinaio i dipendenti del caffè, ndr). Lo faremo da venerdì a domenica per giugno, ma con flessibilità, nel senso che siccome la nostra è una società che supera i cinque milioni di fatturato, non abbiamo aiuti».

E proprio sulla possibilità che le cose non vadano per il verso giusto, Paolini nel suo ottimismo adotta cautela: «Se faremo incassi largamente inferiori rispetto al nostro solito valuteremo la chiusura. Perdere soldi sarebbe una mancanza di rispetto all'azienda che si indebita per milioni per sostenere questa situazione». Un altro tema dibattuto dal manager è quello degli ombrelloni: «L'ho sollecitato io perché, essendo stata un'iniziativa dell'associazione piazza San Marco, era giusto aderire. È un intervento a costo zero, in cui tutti i caffè avrebbero possibilità di aprire anche in caso di leggera pioggia o di sole, garantendo il lavoro». E sul costo, specifica: «Chi ce li ha venduti ci ha fatto un prezzo di 10mila euro per quattro mesi, solitamente per noi sarebbero stati noccioline oggi è invece un ulteriore sforzo. Il venditore per favorire la ripartenza ci ha anche fatto il 60% di sconto». Sul discorso plateatico Paolini si è detto cauto: «L'annullamento del canone è l'unico aiuto che abbiamo avuto, la possibilità di aumentarlo interessa zero, è un segnale, l'abbiamo richiesto perché se ci dovesse essere un evento, o qualche benedetto che voglia fare qualcosa, allora potremo disporre dell'allargamento. Sarebbe stupido non riconoscere la possibilità, ma non lo metteremo, sarà più che sufficiente quello che abbiamo, perché avremo già i nostri problemi a riempire lo spazio di cui disponiamo». L'affondo è alle politiche governative, perché il problema principale per l'azienda gestita dal manager riguarda la tutela del marchio: «Il Florian è un marchio italiano lasciato in fondo, è incentrato sul caffè veneziano, ma con un progetto di sviluppo internazionale, dato che abbiamo aperto a Londra, Dubai, Cina e Taiwan. Dobbiamo garantire la struttura centrale dove abbiamo una florida attività artistica, non si possono lasciare indietro queste imprese, qualcuno se ne deve assumere la responsabilità. Son curioso di vedere chi aprirà a gennaio 2021». Conti alla mano, Paolini spiega che se le cose non dovessero andare per il verso giusto sarà difficile ripartire: «Ho parlato con il sindaco di conto economico, stato patrimoniale e liquidità. Ci sono 300 persone che vivono grazie al Florian, solo di cassa integrazione dobbiamo tirare fuori 100mila euro al mese, non possiamo morire per la cassa. E non intendo indebitarmi per pagare gli affitti, se no restituisco le chiavi». Ai veneziani rimarrà la possibilità di ottenere però uno sconto: «Per me non è un problema fare il 30% ai veneziani. I residenti sono anche quelli che magari ti lasciano la mancia per aiutare».

Tomaso Borzomì

