VENEZIA Cinquantamila visite da riprenotare, e da riprogrammare. Sono tutte quelle rimaste sospese nel limbo del coronavirus, quando gli ospedali sono stati chiusi a qualsiasi cosa non fosse Covid-19 o questione di vita o morte. Ora che l'attività è ripresa ormai da più di un mese, ci sono anche quelle di visite da inserire nella nuova agenda medica, tra controlli già prenotati e nuove aggiunte: finora di 50mila visite ne sono state riassegnate 14mila «il 90% rispettando le priorità date dai medici nelle ricette - ha confermato il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - Ci siamo trovato a sviluppare modelli nuovi per rispondere».

È così che l'Ulss 3 ha già potenziato le linee telefoniche per la prenotazione di esami e visite mediche al Centro unico di prenotazione, il Cup, per far fronte all'aumento delle richieste. Nel distretto di Venezia e Mestre sono lievitate le linee bidirezionali attive: da 60 a 100, e presto verranno portate a 120 con 43 gli operatori disponibili.

Nel distretto di Mirano-Dolo le linee erano 30, ora sono 60 e ne verranno attivate 90 in totale, con 32 operatori in campo. Chioggia aveva 15 linee, adesso sono state potenziate arrivando a 60, con 16 operatori. Una rivoluzione che si è resa necessaria per le tante chiamate al Cup dell'Ulss 3 Serenissima, raddoppiate da quando gli ospedali hanno riaperto. Solo a maggio, infatti, il distretto del Veneziano ha registrato, rispetto al mese di gennaio, un aumento del 67% delle telefonate, quello di Mirano Dolo un +114%, quello di Chioggia un +145%.

«Ma in queste settimane abbiamo anche deciso di sviluppare modelli alternativi di prenotazione per rispondere nel modo più adeguato e veloce ai pazienti che necessitano di una prestazione sanitaria - ha spiegato ancora Dal Ben - Rilanciamo e promuoviamo quindi altri due servizi di prenotazione online che si affiancheranno alla tradizionale richiesta telefonica». Una di queste, già attiva per le prenotazioni tramite computer, è il sistema di ICup, che nei Distretti del Veneziano e di Mirano-Dolo consente la prenotazione attraverso la compilazione di un form online. Altro metodo di prenotazione pratico e alternativo è quello del progetto Farmacup, e cioè la prenotazione della prestazione nella propria farmacia di fiducia. Nel Distretto veneziano hanno aderito 81 farmacie su 101, 60 su 72 a Mirano Dolo e tutte le 22 di Chioggia. In alcune di queste si può pagare anche il tiket (in 13 farmacia nel distretto di Venezia Mestre, 39 a Mirano-Dolo e una a Chioggia). In fatto di visite, ha snocciolato ancora il direttore generale, «nel 2019 ne facevano 6.592 ogni giorno e ora siamo saliti a 6.513, il 60% delle quali sono tutte visite nuove, non riprogrammate. In pratica siamo tornati all'attività di un anno fa. Resta ancora un po' indietro Mestre, ma Chioggia e l'ex Ulss 13 sono tornati in pari. Nel giro di due mesi, soprattutto, arriveremo a metterci in pari anche con il resto delle visite in arretrato».

C'è poi il capitolo degli accessi alle strutture sanitarie: «Siamo tornati a livelli di quasi normalità - ha commentato ancora il dg - ma soprattutto, con l'ingresso con i braccialetti, siamo passati dal considere gli ospedali un luogo pubblico a considerarli come un luogo aperto al pubblico, dove si entra a determinate condizioni e rispettando determinate regole, come un ufficio postale o comunale».

Per quanto riguarda gli accessi in Pronto soccorso, la media di un anno fa era di 696 persone, nell'ultima settimana sono state 491. Sempre nei Pronto soccorso dell'Ulss 3 sono stati fatti 15.232 tamponi, cioè il 20% di chi ha fatto accesso. Nell'ultimo mese sono stati eseguiti 2.947 tamponi, di cui 12 positivi in questo mese. Sono saliti i prelievi e i ricoveri: erano 180 di media nel 2019, nell'ultimo mese sono arrivati a 142. Sta tornando alla normalità anche l'attività chirurgica che è arrivata a concludere 101 interventi al giorno (media di 110 nel 2019) e in risalita anche a Dolo, a cui manca solo l'area materno infantile per tornare alla normalità. «Succederà a breve», la chiosa del dg.

