CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIPARTENZAVENEZIA Altri soldi per Venezia e laguna, dopo i disastri della settimana scorsa. In realtà si tratta dei 65 milioni di Legge speciale, già stanziati da tempo, il cui sblocco era atteso da due anni. Ora il ministro alle infrastrutture, Paola De Micheli, lo ha disposto. Ieri l'annuncio con un comunicato del ministero. «La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mit, ha già adottato il Decreto che ripartisce da subito a nove comuni complessivi 65 milioni per compiere lavori di manutenzione, riqualificazione e...