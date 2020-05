LA RIPARTENZA

TREVISO Un nuovo poliambulatorio all'interno dell'area del Ca' Foncello ma staccato e completamente indipendente dal corpo centrale dell'ospedale. E' questa la soluzione a cui sta lavorando l'Usl della Marca per ridurre la concentrazione di persone tra i reparti e limitare così il rischio che esploda un nuovo focolaio di coronavirus. Il nuovo polo diventerà il punto di riferimento per tutte le visite specialistiche che non richiedono l'utilizzo di macchinari particolari. L'edificio c'è già: la scelta è caduta sullo stabile a un piano che sorge poco distante dal ponte sul Sile, che unisce l'ospedale al quartier generale dell'Usl di villa Carisi in zona Fiera. L'obiettivo è ricavare qui 12 nuovi ambulatori, sistemando il fabbricato senza spendere una fortuna. Si tratta di una svolta importante anche alla luce della necessità di recuperare 48.632 visite specialistiche non urgenti saltate dal 21 febbraio al 3 maggio proprio a causa dell'emergenza Covid.

Intanto l'ospedale San Camillo, che dall'altro giorno non è più ospedale Covid dopo il trasferimento degli ultimi 4 pazienti (2 a Vedelago e 2 nel reparto di malattie infettive del Ca' Foncello) ha riaperto al pubblico l'attività ambulatoriale e ha ripreso gli interventi chirurgici.

I dati danno conto del fenomeno che la direttrice amministrativa suor Lancy Ezhupara riassume così: «I malati si sono fidati di noi e nessuno ha disdetto gli interventi chirurgici che stiamo ripristinando e le visite ambulatoriali hanno ripreso ed entro breve torneremo a pieno regime». Ecco i numeri. Dal 4 al 9 maggio sono 500 le visite ambulatoriali che verranno espletate, 700 la settimana successiva e già mille i prenotati dal 18 al 23 maggio. Per quanto riguarda l'attività chirurgica, sospesa fino al 19 marzo, e ripresa per le urgenze oncologiche con 10 interventi fino a fine aprile, dall'1 al 5 maggio sono già stati eseguiti 50 interventi chirurgici.

Il reparto covid? «Sarà mantenuto, anche se vuoto e blindato, fino alla fine di luglio nel caso ci sia una seconda ondata dell'epidemia. Ma speriamo che non serva» puntualizza suor Lancy. Che spera di festeggiare la ricorrenza di San Camillo, il 25 maggio, con una messa celebrata dal vescovo.

