Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

+LA RIPARTENZAPORDENONE Più dei controlli, degli appelli alla prudenza e dei plateatici ampliati per evitare assembramenti, ha potuto il meteo. Un cielo degno di febbraio ha salutato il ritorno della zona gialla a Pordenone. E qualche goccia di pioggia ha messo la firma in calce. È stato freddo - in tutti i sensi - l'addio ai divieti più duri dopo oltre un mese e mezzo. Niente folla, solo traffico sulle strade. Niente corsa all'aperitivo,...