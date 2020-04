LA RIPARTENZA

PORDENONE Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ieri pomeriggio è tornato a riunirsi con parti sociali e categorie economiche per lavorare su l'unico aspetto della ripartenza su cui l'amministrazione può agire in questo momento: «Porre le condizioni per l'avvio in massima sicurezza, avendo incrociato le esigenze delle categorie con tutti gli aspetti connessi, a partire, per esempio, dalle regole da seguire per il trasferimento casa-lavoro», si riassume dalla presidenza.

IL PRESSING

In parallelo è confermato «il pressing su Roma perché qui si riparta», ha confermato il presidente, ribadendo che «solo il Governo centrale può decidere in merito». È in questo quadro politico-amministrativo che la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ieri ha chiesto a «chi ci governa» di «rompere gli indugi» e togliere definitivamente lo stop produttivo nei comparti che ancora lo subiscono «cantieristica e arredo in primis» -, in una regione, ha affermato avvalorando le parole con i numeri, «in cui si registra il minor numero di casi di Covid 19 per abitante al Nord a fronte di una penalizzazione economica che è seconda solo alle Marche». A questo punto, ha aggiunto, «i numeri e il buonsenso ci dicono che nel nostro territorio è ora di tornare a lavorare garantendo la sicurezza delle persone». Il Friuli Venezia Giulia, a seguito della forte specializzazione in comparti industriali non essenziali, prosegue la presidente degli industriali friulani, «è la seconda regione in Italia per incidenza del valore aggiunto del comparto industriale sospeso sul totale, con una percentuale del 67%».

LE SOFFERENZE

Secondo i dati confindustriali, il sistema casa sarà tra i settori manifatturieri più penalizzati, con una stima del -16,2% di fatturato nel 2020. In calo anche la metalmeccanica 17,4% e le costruzioni, -12%. Nel 2020 cederà anche l'alimentare e bevande, del 4,8 per cento». Se Confindustria Udine cerca di far giungere la sua voce a Roma, Confindustria Alto Adriatico ha annunciato per oggi «l'illustrazione di importanti accordi con le organizzazioni sindacali», secondo quella che pare essere diventata una via pordenonese alla ripartenza. Il 75 per cento circa delle attività, infatti, è riuscita a riaprire i battenti (da Elettrolux e Cimolai a Savio con annesse filiere), sulla base di stringenti accordi con i sindacati. È allo studio, inoltre, una soluzione per far ripartire anche il comparto del mobile.

CONFAPI

Nel frattempo, ieri è stata sottoscritta l'intesa tra Confapi Fvg e parti sindacali al fine di «far ripartire le imprese associate in sicurezza», cioè mille aziende per 20mila lavoratori. Un accordo che nasce dalla declinazione sulle piccole e medie imprese regionali il Protocollo di contrasto al Covid-19 firmato a livello nazionale il 14 marzo scorso. «L'intesa - ha affermato il presidente Confapi Fvg, Massimo Paniccia, presenti alla firma i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Villiam Pezzetta, Alessandro Monticco e Giacinto Menis - è nata dall'intento di garantire la tempestiva riapertura delle aziende e la sicurezza delle condizioni di lavoro degli addetti».

L'OPPOSIZIONE

Movimento anche sul fronte politico: «Siamo disponibili a contribuire a un progetto perché il Friuli Venezia Giulia parta prima e parta bene», ha affermato ieri il responsabile economico del Pd Fvg, Renzo Liva, indicando la necessità di valorizzare «le potenzialità di questa regione» e di promuovere «un umanesimo industriale», che ha nella «gerarchia orizzontale» uno dei suoi punti di forza. Italia Viva, la formazione di Matteo Renzi, sollecita invece la Regione ad «un intervento a fondo perduto, mille euro al mese da marzo a giugno compreso, per tutte le imprese fino a cinque dipendenti e per i titolari di partita Iva, indistintamente dai fatturati o dalle dichiarazioni fiscali presentate». A sostenere la richiesta, con contestuale «messa a disposizione per fornire un contributo costruttivo» sono uno dei coordinatori regionali, Gianfranco Depinguente, e il commercialista pordenonese Mauro Piva, che individuano anche i capitoli da dove possono essere tratte le risorse. «Si crei un Fondo dedicato attraverso le risorse del Frie sui capitoli destinati ai fondi anticrisi per i singoli comparti artigiani, commercianti, turismo -, oppure, alternativamente o congiuntamente, utilizzando i fondi Por-Fesr», spiega Depinguente. La sostanza è che «dopo il bonus da 600 euro del governo Conte», alle imprese serve «un valido aiuto economico» senza clausole di restituzione.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

