LA RIPARTENZA

MESTRE Lunedì 18 maggio: si riparte. Dopo quasi tre mesi di quarantena e lockdown, la macchina economica del Paese riaccende i motori, alzando quelle saracinesche che la pandemia di Covid-19 aveva traumaticamente abbassato. Ma come vivono il primo giorno di riapertura i piccoli imprenditori? Velia Cataldo e Nicoletta Marangon sono titolari di Estetica Nuova Immagine. «Sono perplessa - dice Cataldo - ho paura di ricominciare senza normalità, affrontando una dimensione completamente diversa, con clienti che conosco da vent'anni di confidenza e abbracci, come posso accoglierli con il buongiorno, un sorriso, e poi chiedere loro di igienizzarsi? Sono in ansia, ho perso il lavoro dalle mie mani, e ciò che è andato perduto non potrà essere recuperato. Ma ci rimboccheremo le maniche. Quello che però temo è la poca elasticità delle banche, e mi fa tanta rabbia, perché da oggi spenderemo di più, incasseremo di meno, e il credito non ci aiuta. La consolazione sono i clienti, che telefonano per rincuorarci, capendo la situazione e adeguandosi alle nuove regole. Ma la cosa che mi ha davvero salvata in questi mesi, dandomi la forza di andare avanti, sono state le 170 gratificanti ore di volontariato con la Croce Verde, impegnata a sostenere i senzatetto, moltissimi Covid-positivi, e alcuni, soprattutto bulgari, bloccati qui, impossibilitati a ritornare a casa».

DIRETTIVE IN RITARDO

Per Marco De Pieri, proprietario dell'omonimo salone di parrucchieri, «le direttive sono arrivate tardi», ma questo non gli ha impedito di sistemarsi per riaprire. «Si parte - dice - anche se non sappiamo dove andremo. E sarà una ripartenza lenta. Ma ci stiamo coordinando bene tra noi, la categoria è carica, perché siamo a stretto contatto col cliente e non vediamo l'ora di tornare in negozio, seppur con nuove distanze. Amiamo il nostro lavoro, siamo in posizione d'attacco, e allo stesso tempo in stand by dal punto di vista economico. Il timore più grande è legato al ripresentarsi del virus, evento che ci manderebbe in un caos totale». Anche Samuele Lodoli, titolare del ristorante El Fritoin, si dice «carico, ma consapevole che sarà dura, perché con la metà dei tavoli si dovranno coprire le stesse spese di prima. Stravolgeremo il locale - spiega - cambiando strategie, come l'avvio della vendita di vini e oli ricercati a prezzi bassi. Ma dovremo scordarci il guadagno, lavoreremo gratis, e dopo aver seminato per otto anni, ritrovarsi in queste condizioni significa ripartire da zero. Ci rimane la passione, e Zaia, che ci permette di accelerare i tempi, mentre altri non si potranno guardare allo specchio».

GRANDE EMOZIONE

Per Giuseppe Costantino, dei negozi di calzature e abbigliamento Giovani e Più Giovani, «fino a qualche giorno fa le emozioni non si sapeva nemmeno cosa fossero, perché c'era troppa incertezza. Il 18 marzo - ricorda - eravamo scappati come i ladri, spegnendo tutto. Oggi riapriamo, riaccendendo la luce, è una grande emozione, come fosse la prima volta. Speriamo di essere mancati ai nostri clienti, ma dai segnali sembra proprio di sì, perché la città spenta e morta non è piaciuta a nessuno. Penso che all'inizio ci sarà euforia, ma nel lungo periodo la crisi si farà sentire, e non potremo prescindere dall'aiuto dello Stato. Ad ogni modo tutti i colleghi sono entusiasti, hanno grande voglia di ricominciare, oggi è una giornata importante, la gente vuole comprare qualcosa, anche solo come sfizio». E poi Gianni Bertola, proprietario del salone di acconciatura Idea Uomo Donna: «Sono stati mesi duri - racconta - sembrava un film, eravamo bloccati, con problemi psicologici ed economici, in quanto le banche non si fidano di Roma, e nemmeno noi, perché siamo stati messi da parte. C'è tanta rabbia, e purtroppo tanto lavoro nero, concorrenza sleale, che non va bene, ma lo capisco, devono mangiare. Io però ho sempre risposto di no ai clienti che mi chiamavano in tempo di quarantena, per rispetto della salute e dei miei colleghi, con i quali abbiamo fatto squadra, creando un gruppo che d'ora in avanti si farà ascoltare. Ma questo periodo ci ha massacrati, io ho perso 50mila euro. Comunque sono fiducioso, da oggi comincerò a gestire gli appuntamenti già fissati, e sono felice di stare qui fino alle nove di sera. E ringrazio i miei clienti - conclude in lacrime di commozione - perché hanno capito quanto amore metto nel mio lavoro, la cosa a cui tengo di più al mondo, e dunque, dopo tanti sacrifici, capisco benissimo cosa provano i colleghi che non riapriranno».

Luca Bagnoli

