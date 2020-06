LA RIPARTENZA

MESTRE Centri estivi e Grest scaldano i motori. Il via libera dei giorni scorsi da parte della Regione ha impresso un'accelerata all'organizzazione delle proposte estive per bambini e ragazzi, anche se quest'anno sarà inevitabilmente tutto diverso. A livello di procedure il Comune, per i Centri estivi, è più avanti rispetto alle parrocchie, molte delle quali stanno sciogliendo in questi giorni la riserva se fare o meno i Grest.

«A fine settimana, massimo inizio della prossima, diffonderemo la lista delle scuole assegnatarie e dei soggetti gestori», annuncia l'assessore alle Politiche educative Paolo Romor. Sul fronte diocesano, molti sacerdoti stanno sondando le famiglie per capire la fattibilità e se l'eventuale numero dei partecipanti giustifichi o meno l'iniziativa. Per forza di cose, le rigidissime misure di contenimento del rischio contagio comporteranno un sostanziale stravolgimento delle attività rispetto a quelle degli anni scorsi. Bambini e ragazzi verranno seguiti da adulti in piccoli gruppetti, tendenzialmente destinati a rimanere sempre negli stessi ambienti. Sono previsti ingressi scaglionati a turni, uso delle mascherine sopra i 6 anni, rapporti numerici precisi tra partecipanti ed educatori, impiego di stoviglie usa e getta, pulizie e sanificazioni a largo raggio. La sfida più importante sarà garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, che non è agevole durante i giochi tra piccoli. «Sto sentendo i sacerdoti per capire che orientamento intendano assumere», fa sapere don Fabio Mattiuzzi, responsabile della pastorale dei ragazzi, dello sport, del tempo libero e referente di settore per tutto il Triveneto. Tradizionalmente i Centri estivi comunali e i Grest parrocchiali rappresentano un punto di riferimento importante per i genitori quando la scuola finisce, ma loro devono lavorare ed è necessario far accudire i figli. Vista la contingenza, anche molte famiglie in questi giorni si stanno confrontando sul da farsi: tra chi è convinta che la proposta sia sicura e non esiterà all'iscrizione e chi, invece, nutre qualche preoccupazione ed è incerta o propensa a rinunciare. «Abbiamo individuato E messo a bando 15 sedi, scuole che non necessitano di lavori di manutenzione e sono dotate di un giardino interno. Vedremo quali e quante verranno assegnate», sottolinea l'assessore Romor. Le parrocchie che, dopo aver approfondito le linee guida regionali, si sono orientate al via libera, stanno invece contattando i volontari referenti e pensando come predisporre gli spazi negli oratori. Sull'uno e l'altro versante, la settimana prossima si avranno maggiori certezze, fermo restando che in qualsiasi caso quella che arriva sarà un'estate insolitamente storica.

Alvise Sperandio

