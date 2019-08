LA RIPARTENZA LORIA Andrea Loro tornerà a casa. Solo di giorno, per lavorare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIPARTENZALORIA Andrea Loro tornerà a casa. Solo di giorno, per lavorare e incontrare magari a pranzo i suoi genitori. Non subito però. Lascerà il carcere entro fine mese, a sei anni da quel maledetto 17 gennaio 2013, per iniziare una nuova vita. Con un lavoro innanzitutto. Comincerà il primo settembre in un'azienda vicino a casa. Il quarantenne di Loria, che termina di scontare la pena nel 2023 in virtù dei tredici anni di condanna, può quindi già lasciare il carcere per cominciare un lavoro. «Il condannato ha mantenuto condotta...