La ripartenza dopo gli anni della crisi nera

MESTRE Quella che è già iniziata e si attuerà appeno entro la fine del 2023 è una vera e propria rivoluzione copernicana attesa da anni, dopo la stagione difficilissima del biennio 2011-12, epoca in cui in tolda di comando di Actv c'era Marcello Panettoni e in cui anche Actv, come tutte le aziende di trasporto locali, ha dovuto fare i conti con la crisi economica italiana. Crisi che portò alla caduta del governo Berlusconi sostituito a palazzo Chigi dal governo tecnico di Monti che, dovendo stringere la cinghia per salvare i conti...