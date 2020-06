VENEZIA (p.guid.) Un incontro interattivo on line per discutere di ripartenza , territorio ed economia nella fase post Covid 19. L'appuntamento digitale è fissato per oggi dalle 10.30 e sarà un'occasione per fare il punto sulle nuove prospettive di rilancio del territorio veneziano dopo che le imprese hanno sostenuto un grande sforzo per uscire dall'emergenza Coronavirus con l'obiettivo di fare squadra insieme alle amministrazioni pubbliche. Nel corso del webinar, organizzato da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia ed al quale parteciperà anche il governatore del Veneto Luca Zaia, saranno focalizzate tutte le strategie che dovranno essere messe in campo per valorizzare le città , le sue eccellenze turistiche ed il suo tessuto produttivo, puntando su una rinnovata gamma di servizi da offrire tanto ai residenti della città Metropolitana quanto ai suoi ospiti. Il tema del focus è moderato dal direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti e, tra gli altri, vede la partecipazione del presidente di Confcommercio Imprese per L'Italia Carlo Sangalli e del professore emerito di Virologia presso l'Università di Padova Giorgio Palù . Per seguire l'evento è necessario iscriversi cliccando sul pulsante di registrazione contenuto nel format https://www.confcom.it/03062020/.

