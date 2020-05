LA RIPARTENZA

BELLUNO Vaporella e spray secco. Adesivi a terra a segnare le distanze, postazioni per l'igienizzazione con gel mani e guanti. I commercianti del centro storico sono pronti a ripartire. Dopo mesi di chiusura i negozi appaiono oggi più sgombri, negli espositori i vestiti sono contati, sono stati eliminati tavoli e manichini per lasciare spazio libero ai clienti. Qualcuno pondera di lavorare anche su appuntamento, qualcun altro ha già deciso di togliere la chiusura del lunedì mattina e studia se restare aperto anche in pausa pranzo. L'energia, dopo mesi di stop forzato, non manca e ci si augura che da domani non manchino nemmeno i clienti. La vera incognita, oggi, è questa. Se le chiedono e se lo richiedono i commercianti, mentre appendono vestiti, sistemano capi in vetrina, spostano mobili e puliscono.

NORME POCO CHIARE

«Speriamo vada tutto al meglio esordisce Pippo Costanzo dalla sua boutique Daniela in piazza delle Erbe -. Qui ho gel igienizzanti e spray per i vestiti. Ma le norme non sono ancora del tutto chiare, noi seguiamo gli interventi di Conte in tv e le notizie dei telegiornali e interpretiamo come meglio riusciamo le indicazioni». Igienizzare i vestiti si, ma con spray secco secondo Costanzo che teme di macchiare e di rovinare capi molto delicati e tessuti pregiati. All'ingresso ha messo un tavolino con tutto il kit per l'igiene delle mani del cliente. Il kit c'è anche da Fiori in via Rialto. Ernesto Fiori sopra il bancone ha uno spray al cloro e uno straccetto che passa e ripassa ovunque. Da Benetton Intimo, in piazza dei Martiri, gli espositori dei vestiti hanno un solo capo per modello, il resto è ripiegato nei cassetti perchè nessuno lo tocchi e dopo ogni prova maglie e pantaloni verranno passati con la vaporella e messi ad asciugare.

VESTITI SU APPUNTAMENTO

«Sono tessuti per lo più di cotone spiegano Enrica ed Ylenia -, non temiamo si rovinino. Apriremo lunedì pomeriggio e siamo disponibili anche ad accogliere i clienti su appuntamento». Silvia Ciani di Intimissimi ha uno spray al 75% di alcol. Lo spruzzerà su ogni capo dopo che il cliente l'avrà provato. Il suo negozio, appena ristrutturato, è stato adattato al momento per permettere alle persone di muoversi più liberamente. Potranno entrarne tre per volte, due invece nel negozio Calzedonia, sempre di Ciani. Ieri la titolare stava attaccando a terra le strisce adesive, appena inviate dall'azienda, per far mantenere le distanze ai clienti davanti alla cassa.

LA PREOCCUPAZIONE

«Arriverà gente lunedì? Io non so cosa pensare le parole di Ciani -. Da un lato penso che le persone usciranno di casa perchè hanno voglia di tornare alla normalità e di vedere i negozi tornati aperti, ma non sono certa sarà così». Fiori, da parte sua, è aperto da giorni per i prodotti dedicati ai bambini e ammette che di passaggio in centro ne vede ben poco. Costanzo già pensa agli ordini della stagione invernali, quando ci sarà da sborsare un bel po' di soldi perchè capi in lana e piuma costano molto di più di quelli estivi. «A quel punto cosa si farà? Acquisteremo i capi e poi arriverà un'altra ondata di Covid 19 e non riusciremo a venderli? Però li dovremmo pagare riflette tra sé e sé -. Per ora è arrivato il 10% della merce estiva e ho chiesto di spostare i pagamenti a luglio e ad agosto, tutti i fornitori per fortuna hanno acconsentito». C'è anche chi non aprirà, questo lo si sa. Tra i commercianti si rincorrono i nomi di chi non ce l'ha fatta, li si sussurra quasi a non voler fare il torto di lasciar trapelare la notizia prima del dovuto, quando tutti se ne accorgeranno. Intanto ieri pomeriggio in piazza dei Martiri il movimento di cittadini Mascherine tricolore è tornato a manifestare, in modo silenzioso e pacifico, il suo dissenso alle misure restrittive imposte dal Governo.

«Siamo un gruppo apolitico», dicono e parlano di una politica che toglie la libertà, non pensa a sostenere l'economia né al bene dei bambini chiusi in casa da mesi.

