LA RIPARTENZA

BELLUNO Oltre 11mila prestazioni erogate dai 4 ospedali bellunesi in due giorni e 5mila pazienti (2500 al giorno) che si sono messi in fila, con mascherina e guanti, e sono entrati per ricevere il servizio. Nulla è andato storto: nessun furbetto, nessuna scenata per le attese, che, inevitabilmente la fase 2 comporta ovunque, visti i rigidi protocolli per accedere ai locali che garantiscono la sicurezza di tutti. Ma queste due giornate dimostrano, ancora una volta, la responsabilità dei bellunesi anche in fase 2. «L'emergenza non è ancora finita - ha sottolineato ieri il direttore generale della Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, in una diretta dal suo canale Facebook - ci sono ancora numerosi ricoverati nei nostri reparti dedicati ai malati covid, fortunatamente però questi ricoveri stanno via via diminuendo. Quindi ricordiamo sempre che a tutela degli utenti, pazienti e tutto il nostro personale il riavvio avviene all'insegna di prudenza gradualità e massima sicurezza possibile. L'accesso agli ospedali avviene su prenotazione telefonica, fatto salvo ovviamente il pronto soccorso».

IL BILANCIO

Ha tracciato poi un bilancio di questi primi due giorni di fase 2 negli ospedali. «Nelle strutture della Usl 1 Dolomiti sono state erogate 11mila e 400 prestazioni- ha spiegato Rasi Cadogno -. Di queste 5600 sono state erogate lunedì, 5800 il 5 maggio». In questo numero rientrano anche, ad esempio le analisi di laboratorio del sangue dove ci sono più prestazioni per una sola persona: il numero di utenti che hanno fatto accesso agli ospedali è di 5mila circa. «Sono state 400 le visite effettuate lunedì - ha proseguito il dg Usl - e 500 martedì. Le prestazioni di diagnostica sono state 1600 il primo giorno e 1300 martedì. Sono state effettuate 7600 prestazioni nei nostri laboratori e unità operative di anatomia patologica. Ci sono stati poi 90 interventi chirurgici: ricordo che l'attività chirurgica non si è mai interrotta, era stata sospesa tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva, che è ripresa da lunedì gradatamente».

IL LAVORO

Ma sono 12mila le visite salatate nei due mesi di emergenza, ancora da riprogrammare in Usl 1 Dolomiti. «È una riorganizzazione complessa- ha detto Rasi Caldogno - ricordo i principi: prenotazione telefonica, filtro agli accessi e distanziamento sociale, oltre all'utilizzo di mascherine e guanti».

LA TELEMEDICINA

«Stiamo sviluppando - ha spiegato Rasi Caldogno - le linee su cui si articoleranno le attività di telemedicina, e quindi la possibilità di gestire in remoto in particolare prestazioni di controllo e piani diagnostici terapeutici, secondo le linee guida della Regione. Sono inoltre allo studio nuovi progetti per consentire diagnostica a domicilio». La telemedicina è stata utilizzata in diverse regioni anche per i pazienti covid: con degli strumenti (smartphone, saturimetro, apparecchio per la pressione arteriosa, un rilevatore di glicemia e uno per i parametri cardiaci), collegati a un'applicazione i dati vengono inviati poi database del sistema centrale.

