LA RIPARTENZA

BELLUNO Non è stata una partenza al fulmicotone. E l'avvio lento, purtroppo, lascia presagire che le ripercussioni della congiuntura negativa avranno l'effetto di un'onda lunga. Come lunga è l'onda dei contagi. In città sono tornati a suonare (il rumore è parso quasi liberatorio dopo oltre un mese di stop) i martelli dei muratori del cantiere Ater per la costruzione dei nuovi alloggi. Gru ferme invece negli altri quattro cantieri simbolo della città di domani. Dalla Gabelli a Palazzo Crepadona (dove c'è stato comunque un sopralluogo), passando per la ciclabile Antole-Casoni e l'ex Caserma Piave. Per questi quattro cantieri che rientrano nel piano di rigenerazione urbana si è reso necessario rimettere mano ai protocolli sicurezza proprio alla luce del coronavirus. E al momento non è stato possibile ripartire. «Ma potrebbe essere solo questione di giorni» assicurano da Palazzo Rosso. Insomma ieri mattina, nell'attesissimo primo giorno della fase due, finalmente uscita dal lockdown l'edilizia bellunese è ripartita con le marce ridotte.

GLI ADDETTI AI LAVORI

«Ci sono ancora una serie di problemi da risolvere - spiega il direttore di Confartigianato Belluno, Michele Basso - in particolare in ordine ai ristoranti per gli operai. Infatti al momento le uniche a poter ripartire sono le mense convenzionate. Ma a questo punto anche garantire un pranzo a chi lavora in un cantiere deve essere considerato attività essenziale. L'idea era quella di aprire delle convenzioni con alcuni locali in grado di garantire adeguate norme igienico sanitarie. Bar e ristoranti continuano però a essere chiusi. È questo è stato sicuramente uno dei problemi delle prime ore. L'altra questione riguarda la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Alcune nostre aziende ci hanno segnalato difficoltà nel reperire le materie prime industriali. Sia le vernici che le pitture e i semilavorati industriali». Al problema dei pasti ieri ha provato a dare risposta direttamente il presidente della regione Luca Zaia. Nella nuova ordinanza, infatti, è previsto che i ristoranti possano riaprire per consentire proprio a chi lavora di mangiare. Le regole sono estremamente severe. E nelle richieste inoltrate dal datore di lavoro vanno indicati turni e nominativi. In ogni caso è necessario garantire il distanziamento sociale.

BICCHIERE MEZZO PIENO

Chi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno è Ezio De Pra, della Fratelli De Pra di Ponte nelle Alpi. Uno sguardo sempre attento su come si muove il mondo dell'edilizia. «Abbiamo notato un po' di fermento - spiega - le imprese stanno ripartendo. In provincia, però, quelle che si occupavano dei lavori di somma urgenza per Vaia hanno comunque continuato a operare: non c'è stato uno stop definitivo. Gli altri stanno riprendendo ma ci vuole un po' di tempo e di pazienza. Non vedo grandi drammi sul fronte delle forniture - aggiunge - c'è un po' da aspettare ma vedo il bicchiere mezzo pieno. È chiaro che non è più come prima, c'è un po' di disagio generalizzato ma ci sono cose peggiori. Almeno nel nostro settore le cose vanno meglio che in altri per esempio quello della ristorazione o dell'accoglienza».

