Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZABELLUNO Intanto riparte il secondo anno di scuola ai tempi del covid, con i primi appuntamenti: gli esami di recupero iniziati in questi giorni, e i collegi docenti. «Il primo collegio docenti? L'ho programmato on-line perché non ci sono spazi adeguati per accogliere 130 persone. O facevo così o l'avrei dovuto convocare in piazza». Usa, forse, anche un po' di ironia Ilaria Chiarusi che a breve inizierà il suo terzo anno alla...