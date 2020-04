LA RIORGANIZZAZIONE

VITTORIO VENETO La fase peggiore dell'epidemia di coronavirus sembra superata. Non si può abbassare la guardia. Ma allo stesso tempo si inizia a tratteggiare la riapertura di alcuni settori negli ospedali trasformati in Covid Hospital. A partire da quello di Vittorio Veneto. A maggio tornerà a essere un punto di riferimento nazionale per il tumore della laringe. «Ci stiamo organizzando per riaprire l'Otorinolaringoiatria in modo da ripartire con l'attività», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Per procedere, però, bisogna rivedere le cose. Al momento le sale operatorie sono occupate dalla Terapia intensiva, come previsto dal piano di emergenza contro il coronavirus. Di conseguenza, bisogna prima di tutto allestire una nuova area attrezzata.

Il progetto c'è già. «Sono previsti dei lavori per creare quattro posti letto di Terapia intensiva specifica Benazzi abbiamo formato il personale per tale attività». Negli ultimi giorni i ricoveri nell'ospedale di Vittorio Veneto di pazienti positivi al Covid-19 sono drasticamente calati. Oggi ci sono 61 persone nei reparti ordinari e 4 in Terapia intensiva. Mentre il totale dei dimessi è salito a 122.

I numeri sono relativamente più bassi nell'altro Covid Hospital della Marca: l'ospedale San Camillo di Treviso. Al momento conta 48 ricoverati positivi al coronavirus. Dieci sono già stati dimessi. E anche qui si guarda avanti. «Abbiamo la possibilità di riaprire alcuni reparti non collegati al Covid, grazie a dei percorsi distinti ha sottolineato suor Lancy Ezhupara, direttore amministrativo abbiamo sempre continuato a garantire il servizio di Medicina fisica e riabilitazione dedicato alle persone con problemi di natura neurologica, in particolare post ictus».

Intanto riprendono a pieno regime i lavori per la costruzione della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello, che erano stati sospesi il 14 marzo proprio a causa dell'emergenza coronavirus. «Andremo a riaprire in massima sicurezza. All'ingresso del cantiere verrà installata una termo-camera per misurare la temperatura a tutti i lavoratori tira le fila Benazzi gli ingressi e le uscite saranno gestite con turni e orari diversi per le varie squadre di lavoro, verranno intensificate le pulizie e ogni lavoratore sarà dotato di dispositivi di protezione. L'obiettivo è rispettare i tempi ultimando le opere strutturali entro il 2021». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA