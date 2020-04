LA RIORGANIZZAZIONE

BELLUNO Anche ieri l'Usl 1 Dolomiti ha confermato la riorganizzazione in atto in tutte le strutture sanitarie dove è sospesa tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, e in particolare nell'ambito della chirurgia oncologica tenendo conto della storia naturale della malattia e dei protocolli integrati con chemio e radioterapia adiuvante. Sono garantite le urgenze. Ridotta l'attività chirurgica programmata non urgente, sono garantite l'attività chirurgica oncologica elettiva e le terapie chemioterapiche: è sospesa tutta l'attività di specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate a eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U (urgenza) e B (10 giorni), garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico; sospesa anche l'attività libero professionale intramoenia: sono chiusi gli sportelli di prenotazione Cup ubicati nel Distretto 1 presso l'Ospedale di San Martino di Belluno, l'Ospedale di Agordo e l'Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore; nel Distretto 2 presso l'Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale presso strutture pubbliche o private accreditate con priorità urgente (U) e breve (B) nonché l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico, sia come prime visite specialistiche che di controllo sono comunque garantite e prenotabili. Le prenotazioni potranno avvenire tramite il consueto numero telefonico Cup (800 890 500) dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12. Le prenotazioni e l'attività libero professionale intramoenia è sospesa. Sono invece mantenute le attività relative all'assistenza psichiatrica; e sono attivate procedure di mitigazione del rischio presso tutti i servizi ed in particolare nei Centri Prelievi dove personale dedicato regola l'afflusso nelle sale di attesa per evitare sovraffollamenti.

L'attività di distribuzione diretta dei farmaci è limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Potranno essere erogati i farmaci prescritti alla dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica necessari per la terapia sino a un termine di 3 mesi. In tutti gli altri casi rivolgersi alle farmacie convenzionate del territorio.

