ROCCA PIETORE La rinascita dei Serrai di Sottoguda è segnata. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della forra agordina, violentemente colpita e profondamente danneggiata dalla furia della tempesta Vaia. Sono previsti lavori per 9,1 milioni di euro.

«In due anni abbiamo investito oltre 11 milioni per mettere in sicurezza e ridare splendore ai Serrai di Sottoguda spiega il presidente della Regione nel suo ruolo di Commissario delegato per l'emergenza maltempo dell'autunno 2018 ricordo, infatti, che lo scorso anno sono stati avviati interventi di rimozione rocce pericolanti e formazione di pista di servizio per 2 milioni di euro, oggi in fase di completamento». «I cantieri sono aperti e visibili a tutti commenta ancora Zaia quello dei Serrai è un cantiere simbolo degli oltre i mille avviati lo scorso anno per ridare splendore alla nostra montagna ferita da Vaia. Riportare i Serrai alla loro bellezza e renderli fruibili è un impegno che ci siamo presi»

Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca commenta così questa notizia che riveste una importanza primaria nel contesto della sistemazione del territorio rocchesano post Vaia. «Una delle notizie importanti che è stata recepita qui a Rocca con grande entusiasmo e ottimismo è questa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea della gara di affidamento dei lavori relativi al ripristino dei Serrai di Sottoguda. Sono circa nove milioni di euro, che vengono messi a gara per rimettere i Serrai a posto al fine che siano fruibili di nuovo ai turisti e valligiani. Con il progetto ragionato e straragionato assieme all'amministrazione comunale, progetto che ricordo gestito da Veneto Acque e soprattutto dal Commissario per l'emergenza Luca Zaia di portare a termine un progetto che sia il più possibile simile a quello che erano i Serrai prima senza stravolgere con cose strane tipo, ponti di vetro sospesi e altra diavoleria o altre cose troppo avveniristiche. In questo senso si è cercato di realizzare un piano che portasse i Serrai a come erano prima anche se chiaramente si è dovuto pensare alla messa in sicurezza idraulica della gola. Quindi non ci saranno più i quattordici ponticelli che attraversano da una parte all'altra il torrente Pettorina, ma gli attraversamenti sono stati ridotti a quattro quindi si rimane molto di più su una delle sponde del Pettorina al fine di evitare di oltrepassarlo continuamente. Concludo auspicando che la gara porti all'affidamento dei lavori ad una impresa seria, che sappia lavorare in montagna. Oltre tutto in una gola stretta che ha delle particolarità ben precise».

I Serrai di Sottoguda sono uno dei luoghi più emblematici del paesaggio dolomitico, costituiti da una profonda gola, lunga poco più di 2 km e larga da 5 a 20 metri, scavata nella roccia calcarea dall'erosione dei ghiacciai e dalle acque del torrente Pettorina che scorre in uno scenario imponente tra pareti verticali alte oltre sessanta metri. A seguito della tempesta Vaia che nell'autunno 2018 ha devastato l'intera forra, il Commissario ha stanziato, su due annualità 11 milioni di euro per il ripristino di questo sito di straordinaria valenza naturalistica e di grande richiamo turistico. Dei fondi stanziati, 2milioni sono già stati spesi nel 2019. Di questi uno e mezzo è stato destinato alla realizzazione di un primo lotto di lavori emergenziali, quali la messa in sicurezza delle pareti rocciose della forra e la ricostituzione di una adeguata viabilità di accesso e 500mila per altri interventi.

