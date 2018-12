La rinascita del cotonificio è il passaporto per trasformare il Noncello in un'attrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EFFETTI POSITIVIPORDENONE Natura da salvaguardare, muri da abbattere e ricostruire, acqua che scorre da mettere al centro della città, in una sorta di ritorno al passato in chiave futura. Il recupero dell'ex cotonificio Amman di Pordenone non è solamente un'operazione edilizia: nel pacchetto entra anche la valorizzazione del Noncello nel suo tratto cittadino più vicino alla sorgente. In poche parole, il Comune vorrebbe fare bingo: ristrutturare l'Amman e allo stesso tempo fare dell'alto corso del fiume un luogo di interesse turistico, e...