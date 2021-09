Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RINASCITABELLUNO Il ritorno del bosco. Quello che è volano del lavoro, non solo meta di passeggiate turistiche. La rinascita dopo Vaia passa da qui. Dal legno, con alleanze anche con il vicino Friuli, per il rilancio del comparto. «Occorre recuperare la filiera fatta di tanti piccoli attori che sono stati travolti anche per la mancanza di coordinamento», ha detto ieri Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, alla...