LA RILEVAZIONEVENEZIA Meno giovani e più anziani. No, non è il quadro generale della popolazione lagunare, sebbene l'età media influisca anche sul mondo dell'impresa. Dalle rilevazioni della Camera di commercio risulta infatti che le attività economiche artigiane non sono un Paese per giovani. Nell'ultimo decennio il calo è costante, disegnando un quadro che mette sempre più pressione sugli over70, costretti a tirare la carretta di quei...