LA RIFORMAROMA Sulla necessità di chiudere gli esercizi commerciali durante le festività laiche e religiose (saracinesche alzate solo per 4 giorni festivi) non si discute. Sulle altre richieste, invece, M5S e Lega sono aperti ai suggerimenti. E da giovedì, quando comincerà nella Commissione Attività produttive della Camera la discussione sulla legge riguardante le aperture domenicali dei negozi, sul tavolo ci sarà l'opzione di concedere una deroga alle città metropolitane. E' partito, riferisce chi ha in mano il dossier, il pressing dei...