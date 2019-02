La riforma, gli ostacoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAVENEZIA Sorpreso è dir poco. La lettera di Beppe Sala a Repubblica, «Perché Milano non vuole farsi comandare dalla Regione», ha sbalordito Luca Zaia. Il governatore e il sindaco che combattono la battaglia delle Olimpiadi nella stessa trincea, si ritrovano improvvisamente divisi sul fronte dell'autonomia. «Già spesso mugugniamo per i vincoli statali, figuriamoci se dovessimo sopportare un ulteriore carico con quelli regionali», ha scritto il primo cittadino.Presidente Zaia, sarà così?«Non esiste proprio, non è che...