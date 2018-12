La riforma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO CHIGIA parole tutti a rassicurare che la questione dell'autonomia del Veneto è una priorità. Ma ad una settimana dall'intesa in Consiglio dei ministri che indicava il 15 febbraio come scadenza per la firma, il percorso torna a farsi impervio. L'altro giorno il vicepremier Luigi Di Maio aveva fatto cenno all'avvio di una «lunga contrattazione con le Regioni». Ieri le parole del premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno confermano che una profonda «riflessione» a livello centrale sia in atto ma assicurano che...