CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFLESSIONEVENEZIA «Mi chiedo: quanto è costato al Provveditorato alle Opere pubbliche ricostruire le rive, costantemente danneggiate dal moto ondoso? Quanto è costato ad Actv rifare i pontili con questa frequenza per colpa di onde che strappano le briccole e fanno crollare le passerelle? Perché questi enti non hanno chiesto alla Capitaneria di Porto e al Comune di vigilare più assiduamente, in modo da ridurre il fenomeno? Questo potrebbe configurarsi come un danno erariale. Non si è fatto tutto quello che si poteva fare per evitare...