LA RIFLESSIONEBELLUNO «Diritto a morire o a non essere lasciati soli?» È questo l'interrogativo che si pone don Alessio Magoga (Direttore del settimanale diocesano L'Azione e Responsabile dell'Ufficio stampa diocesano), parroco della diocesi di Vittorio Veneto, riflettendo sul tema del fine vita. Don Alessio non entra nel caso specifico di Samantha D'Inca', la trentenne feltrina in coma vegetativo irreversibile i cui genitori hanno avviato...