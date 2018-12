CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICOSTRUZIONEUDINE Sarebbe avvenuto alle spalle della stazione, nella zona della scalinata che da via della Cernaia sale al cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato, lo spaccio della dose di eroina gialla letale costato la vita alla sedicenne di Palmanova, morta nei bagni del binario uno a seguito di una sospetta overdose il pomeriggio del 3 ottobre. I due minori, la giovane vittima e il fidanzatino che era con lei, avrebbero acquistato la droga da un afgano di 24 anni, Jamil Shaliwal, che ora si trova in custodia cautelare in carcere con...