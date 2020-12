LA RICOSTRUZIONE

ALPAGO La conca alpagota conta e medica le ferite di giorni di maltempo e smottamenti, di allagamenti e frane. E di strade chiuse. Con ancora il punto di domanda sui tempi di riapertura della casa di Riposo. Qui, mentre parte del personale è impegnato nelle strutture che hanno accolto i 76 ospiti evacuati nella giornata di domenica, la direttrice Maria Elena e Merella, i suoi collaboratori e i politici di riferimento in Unione Montana, proprietaria della Casa, stanno continuando a fare valutazioni strutturali sull'immobile. «Per fortuna ha smesso di piovere e le cose si stanno sistemando dice Umberto Soccal, sindaco di Alpago e così siamo riusciti ad aprire tutte le strade, fatta eccezione per quella che unisce gli abitati di Torres e Quers. In quest'ultima località ci abitano poco più di cento persone. La strada è transitabile, ma solo per emergenze e non da tutti». Il sindaco non è tuttavia ancora in grado di determinare i tempi di riapertura: «Quando avremo fatto il punto della situazione anche con altri enti, allora capiremo la tempistica e stabiliremo i tempi. E la strada Torres-Quers è senz'altro una priorità». Nella serata di ieri le squadre comunali erano ancora impegnate a verificare tutte le segnalazioni ed è proseguita l'opera di pulizia. Ma Soccal non nasconde le paure: «Altri guai? Vediamo nei prossimi giorni, perché quando smette di piovere non finisce il rischio frane». A fare il punto per il territorio di Chies d'Alpago è il sindaco Gianluca Dal Borgo: «Abbiamo pulito tutte le strade e per quanto riguarda le frane sopra i paesi ci siamo già accordati con la Provincia per altrettanti interventi di somma urgenza che interverrà in località Le Rive, a Palughetto dove le reti posizionate hanno trattenuto il materiale colato ma adesso devono essere sostituite, a Codenzano; in quest'ultimo sito credo che l'intervento consisterà nella posa di pali a pressione che garantiranno la messa in sicurezza della sede stradale. Domani (ndr, oggi) ci sarà un sopralluogo del Comune con il geologo». La spessa coltre di neve ha infine causato una slavina caduta dal Teverone fra l'abitato di San Martino verso Pieve, in direzione del rifugio Carota: «È la strada più alta del paese che corre a 1.100 metri di altitudine e che ogni anno chiudiamo quando nevica. Se ne riparlerà a primavera». Infine Tambre è raggiungibile solo percorrendo la strada de Le Coste, visto che la Borsoi-Tambre è interrotta. (G.S.)

