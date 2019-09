CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RISORSEBELLUNO Arriva anche l'aiuto dell'Europa per la ricostruzione del post-Vaia e così, solo nel primo anno di lavori, si sfiora il mezzo miliardo di euro di fondi già stanziati. Di questi quasi 400 milioni di euro sono per il Bellunese. La notizia del via libera del Parlamento Ue a 68 milioni di euro europei, che si aggiungono alle risorse date dal Governo (977 milioni di euro da ripartire in tre anni), è stata data ieri dal commissario delegato del post-Vaia, il governatore del Veneto Luca Zaia. «Sono felice per la risposta del...