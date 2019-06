LA RICORRENZA CORTINA Le celebrazioni per i dieci anni di Dolomiti Unesco hanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICORRENZACORTINA Le celebrazioni per i dieci anni di Dolomiti Unesco hanno acceso il confronto su come utilizzare le montagne. Le Dolomiti, tanto belle, tanto delicate. Proprio durante gli interventi ufficiali il governatore dell'Alto Adige ha lanciato l'idea di chiudere i passi alle auto. Immediata la replica del presidente della Provincia Roberto Padrin: «Servono meno vincoli, non più vincoli». Attorno a questo dibattito si è sviluppata la festa che ieri Cortina ha accolto per il decennale del riconoscimento avvenuto il 26 giugno...