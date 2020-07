LA RICOGNIZIONE

BELLUNO Un'immediata ricognizione degli spazi delle scuole e, in cinque anni, il potenziamento di connessione internet e digitalizzazione per Istituti e studenti. Questi i due temi sui quali la Provincia di Belluno, ed in particolare l'assessore Serenella Bogana, consigliera provinciale delegata a Edilizia Scolastica e Istruzione, sta lavorando. Il primo tema è dunque quello degli spazi. La Provincia è all'opera per garantire le migliori condizioni per l'avvio del prossimo anno scolastico e sta effettuando le ricognizioni degli spazi negli edifici di proprietà. Ma questo sarà solo il primo passo. Perché le planimetrie dei singoli plessi circa 40 quelli che ospitano le scuole superiori verranno poi incrociate e fatte dialogare da una parte con il numero di alunni delle singole classi, dall'altra con le misure anti-Covid.

E intanto la Provincia ha già scritto a tutti i Dirigenti Scolastici per chiedere di rappresentare le esigenze di ogni scuola. «Non appena avremo la risposta da parte di tutti spiega la consigliera Bogana - potremo predisporre un elenco dettagliato degli spazi e delle esigenze, visto anche il numero di alunni per classe. Stiamo preparando alcuni progetti fattibili e realizzabili entro il 30 ottobre per piccoli adeguamenti funzionali ai bisogni della didattica in questa primissima fase post-Covid. Si tratterà per lo più di sdoppiamenti di aule, spostamenti e poco altro: non grandi interventi strutturali, ma operazioni minime. L'idea è quella di rifunzionalizzare aule e spazi oggi sottoutilizzati. Attendiamo però di ricevere risposta da parte dei presidi».

A tal proposito, la Provincia convocherà una conferenza di servizi con l'Ufficio Scolastico Territoriale, Dolomitibus e dirigenti scolastici, allargata anche ai sindaci che intendano partecipare. «Ci vedremo martedì 8 luglio, nel pomeriggio - dice Bogana e sarà fondamentale anche la presenza di Dolomitibus, perché quella del trasporto scolastico è l'altra questione cardine per la ripartenza della scuola. Come sarà fondamentale l'impegno da parte di tutti e una certa dose di pazienza: a settembre dovremo fare i conti con una situazione straordinaria».

La seconda questione riguarda «l'enorme falla in fatto di connessione che l'emergenza Covid ha portato alla luce», dice la consigliera. In questo caso la Provincia sta lavorando ad un piano a lungo respiro «da portare a conclusione nell'ottica di cinque anni» di digitalizzazione della scuola con la rete in fibra ottica Ftth per tutti gli edifici pubblici e per offrire opportunità identiche a tutti gli studenti. L'ambito immaginato è quello dell'area vasta in cui comprendere non solo l'intero territorio provinciale, ma anche le aree montana di Vicenza e Verona. Ecco perché, per esempio, nel gruppo che si è costituito da tempo e che si è ritrovato anche mercoledì scorso, oltre a Dirigenti Scolastici e personale della Provincia, fa parte anche Bruno Chiozzi, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Ed ecco perché l'iniziativa oltre ai fondi Pon (Programma operativo nazionale) conta di attingere anche ai Fondi dei Comuni di confine. «Nel corso dell'incontro della scorsa settimana riferisce la consigliera - è emersa con forza l'esigenza che non possano essere coinvolte nel progetto solo le scuole, ma anche le famiglie; se una scuola è perfettamente funzionante a livello di banda larga ma i ragazzi, a casa, non sono in grado di ricevere il segnale o lo ricevono ad intermittenza, la scuola non esprime al meglio la sua funzione didattica. Bisogna pensare di estendere il progetto anche agli studenti e alle loro famiglie dotandole di tutti i device necessari per la Dad. Per far questo ci deve essere una compartecipazione di scuole e Comuni, ognuno per la sua parte».

