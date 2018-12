LA RICHIESTA VENEZIA Non che si aspetti granché, ma è convinto che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTAVENEZIA Non che si aspetti granché, ma è convinto che il problema vada posto. Perché è un problema politico e il governatore del Veneto non può far finta di niente. È così che Davide Bendinelli, deputato veronese e coordinatore regionale di Forza Italia, ha chiesto e ottenuto un appuntamento a Luca Zaia: «Gli chiederò di togliere la delega di assessore a Elena Donazzan». Nel frattempo Bendinelli dovrà cercare di placare la tensione tra i due big padovani di San Martino di Lupari Maurizio Conte e Marino Zorzato, il primo...