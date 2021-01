LA RICHIESTA

VENEZIA Farmacisti presi d'assalto da chi chiede di avere un saturimetro gratis. Succede in diverse parti, in città e in provincia, con decine di persone che ogni giorno si presentano o telefonano per domandare che gli venga fornito il dispositivo utile a calcolare sul dito la percentuale di ossigenazione del sangue, spia della salute di cuore e polmoni. Ce ne sono di vari tipi, che costano generalmente dai 30 ai 60 euro. Ma perché molti lo chiedono gratis?

«L'equivoco spiega la presidente dell'Ordine Emma Immacolata Piumelli nasce dalla campagna lanciata dall'Istituto nazionale di Pneumologia, d'intesa con Federfarma, denominata MisuriAmo e giunta ora alla sua seconda fase. Le farmacie aderenti dovevano accreditarsi su una piattaforma, ma sono state appena 1.200 sulle 18 mila presenti in tutta Italia, con a disposizione 25 mila saturimetri. Purtroppo il messaggio che è passato nella popolazione è che l'iniziativa riguardasse tutte le farmacie e che tutti, indistintamente, potessero chiederne uno. Invece l'intento era di fornirlo ai soggetti a rischio, con problemi respiratori. Le richieste che ci arrivano sono tantissime: c'è chi si informa con cortesia, ma anche chi lo fa come se tutto gli fosse dovuto».

Fino all'anno scorso di questi dispositivi, che misurano pure la frequenza cardiaca, ne venivano venduti una manciata l'anno per farmacia, mentre adesso con il Covid vanno quasi a ruba. Va da sé che una comunicazione sfuggita di mano e il passaparola fuorviante tra la gente sulla gratuità, ha scatenato dovunque le richieste. E, così, i farmacisti che già sono in prima linea contro la pandemia bardati per otto ore e più al giorno con i dispositivi di sicurezza e che già hanno passato mesi a spiegare a migliaia di persone che quest'anno non c'erano i vaccini antinfluenzali, ora devono fronteggiare anche l'assalto, talvolta scomposto, per i saturimetri. Che l'iniziativa sia andata fuori controllo, se n'è resa conto la stessa Federfarma che è corsa ai ripari ribadendone l'obiettivo originario e invitando a limitare le richieste.

«E' la farmacia - si legge - a individuare i soggetti da coinvolgere tra i propri pazienti abituali, tenendo conto della gravità della patologia respiratoria e di situazioni di particolare fragilità che richiedono un quotidiano monitoraggio domiciliare. In questa fase è del tutto inutile che i cittadini vadano alla ricerca del saturimetro gratis in farmacia, poiché i dispositivi disponibili possono essere consegnati solo ai pazienti con queste determinate caratteristiche. Qualora l'iniziativa confermasse la propria utilità ed efficacia sociosanitaria, auspichiamo che possa essere estesa a un maggior numero di farmacie e di pazienti».

