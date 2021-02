LA RICHIESTA

SELVA DI CADORE Petizione in elaborazione, da inoltrare al prefetto. A sottoscriverla, i titolari dei tanti garni e B&B della montagna bellunese. L'idea, in partenza da Selva di Cadore, è destinata a diffondersi ben presto a macchia d'olio. L'oggetto della missiva è chiaro: consentire ai clienti di queste strutture ricettive, che offrono stanza e colazione, di poter sottoscrivere con i ristoranti degli accordi mensa per i propri clienti che non hanno un posto dove andare a cenare. «Com'era consentito in fascia arancione far pranzare gli operai attraverso una specifica convenzione - afferma Elena Del Zenero, imprenditrice del turismo a Selva di Cadore - la stessa cosa dovrebbe essere prevista per il nostro tipo di struttura che a differenza degli alberghi non offre il pasto serale».

«E' da settimane che penso a chi non ci sta pensando»: è sconfortata Elena Del Zenero nel realizzare che pur essendo tornata la zona gialla la sua struttura ricettiva non potrà aprire per la conferma della chiusura serale dei ristoranti. «Il nostro è un garni - spiega - che offre la camera dove dormire e la colazione l'indomani. Non è strutturato per preparare la cena e tanto meno lo può fare per legge. Ma con i ristoranti chiusi i miei eventuali clienti non avrebbero un posto dove andare a mangiare. Ecco perché serve una convenzione con ristoranti e pizzerie che autorizzi i nostri ospiti - e tutti quelli dei colleghi - a poter aprire le porte dei locali alla sera». «C'è chi ci dice - aggiunge - che possiamo mettere a disposizione la sala colazioni per la consumazione della cena da asporto. Ma noi non siamo attrezzati per questo servizio. Abbiamo tanta voglia di riaprire ma in questi termini, purtroppo, non ci riusciamo».

Elena Del Zenero, assieme al marito Mario Zuliani, da 21 anni è titolare del garni Ladinia di Pescul, ai piedi del monte Pelmo. Un anno come quello si è da poco concluso di certo la famiglia non lo ha mai vissuto prima e anche sul nuovo anno le incognite non mancano. «Questa attività - racconta - è come un terzo figlio, dopo Nicola e Denise. Lo abbiamo costruito in buona parte da soli, pezzo dopo pezzo, creando le dieci camere e i restanti locali con enormi sacrifici. Motivo in più per soffrire di fronte a un anno disastrato come questo del Covid-19 e ora, in particolare, nei confronti di una situazione che potrebbe cambiare in meglio con una semplice deroga. Ho esposto il problema sia al presidente del Veneto Luca Zaia che all'assessore al turismo Federico Caner che ad alcuni dirigenti regionali. Mi hanno risposto tutti, gentilmente, facendomi capire che la questione è di competenza del governo centrale. E quindi, mi viene da dire, campa cavallo...». Da qui l'idea di dar vita a una raccolta firme tra titolari di garni e B&B da inviare al prefetto per segnare la particolare questione in cui versano queste attività turistiche.

«Siamo sfiduciati e arrabbiati - conclude - tanto più perché sembra che il 15 febbraio possano aprire gli impianti di risalita. E noi rischiamo di rimanere ancora chiusi per colpa di chi non è in grado di prendere decisioni. Mi spiace dirlo ma mi pare che qualcuno sta giocando un po' troppo sulle nostre spalle».

Raffaella Gabrieli

© riproduzione riservata

