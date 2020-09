LA RICHIESTA

PORDENONE «Siamo più che preoccupati per l'incessante arrivo di immigrati dal confine sloveno provenienti dalla rotta balcanica, servono politiche di controllo delle frontiere più incisive ed efficaci. Non serve distribuire i migranti, occorre bloccarli per evidenti ragioni di gestione rese ancora più ineludibili dall'emergenza sanitaria. Serve anche una svolta da parte del governo nell'accoglienza dei cosiddetti minori stranieri non accompagnati sulla cui minore età pesano spesso forti dubbi e i cui costi per i Comuni sono esorbitanti. Su questo fronte gli stessi Comuni non possono essere lasciati soli, servono strategia e deve essere lo stato a gestirli come fa per i migranti non minori». Parole che il sindaco pordenonese Alessandro Ciriani (presente con gli altri sindaci dei capoluoghi e alcuni primi cittadini che stanno affrontando più direttamente le problematiche legate agli ingressi irregolari) ha espresso ieri a Trieste durante l'incontro con il ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Un vertice, voluto e chiesto dal presidente della Regione Fedriga, al quale hanno partecipato anche i prefetti, tra questi anche la vice-prefetto vicario di Pordenone Alessandra Vinciguerra. «Sono stati assicurati - aggiunge il sindaco tornando da Trieste - maggiori controlli ai confini, soprattutto sul versante udinese. Ho apprezzato che il governo si sia finalmente deciso ad ascoltare la nostra voce riconoscendo che il problema è serissimo. Ora attendiamo i fatti. L'incontro - sottolinea Ciriani - è stato più un'audizione che si è chiusa con una serie di rassicurazioni da parte del ministro, ma i problemi restano aperti».

Rispetto alla problematica dei minori il ministro Lamorgese ha annunciato nuovi bandi dove i Comuni potranno attingere risorse economiche per progetti. «I bandi ci sono già. Il problema vero è la gestione dei minori che dovrebbe passare in capo allo Stato. Spesso non si riesce a stabilire l'età, oltre alle problematiche di gestione legate oggi all'emergenza sanitaria. I Comuni da soli non ce la possono fare, deve intervenire lo Stato in primo luogo realizzando strutture di accoglienza». E a proposito di accoglienza diffusa il sindaco ha anche illustrato al ministro il caso Pordenone. «Una città di medie dimensioni - ha spiegato Ciriani - in cui negli ultimi anni il tasso di immigrazione è stato piuttosto alto. Risorse ed energie noi le investiamo sugli stranieri che sono residenti e che magari faticano a integrarsi e hanno fragilità sociali cui dobbiamo far fronte. L'accoglienza diffusa in questo senso è un fallimento. È per questo che dobbiamo bloccare nuovi arrivi, non è possibile che i Comuni debbano affrontare l'emergenza nell'emergenza». In Provincia, negli ultimi due anni, il numero di migranti è fortemente calato: si è passati da quasi 950 ai 313 attuali, 48 dei quali sono accolti nell'ex caserma Monti in Comina. E sul vertice triestino e l'intervento del sindaco c'è da registrare una nota di Fratelli d'Italia. «Non avevamo dubbi che il sindaco - afferma il portavoce Fdi, nonché assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido - facesse sentire la sua autorevole voce durante l'incontro con il ministro Lamorgese. Le sue preoccupazioni, per l'incessante e crescente, arrivo di clandestini del confine orientale, sono le nostre preoccupazioni e sono le stesse della stragrande maggioranza dei cittadini pordenonesi. Anche noi attendiamo atti concreti dal governo».

